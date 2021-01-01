طريقة الكول سلو



الكول سلو الكول سلو





طريقة عمل الكول سلو من أشهى أصناف السلطة التي يحبها الكبار والصغار، ويتهافتون عليها في المطاعم، وهي صنف لذيذ يمكنك تقديمه على سفرتك ولضيوفك بخطوات سهلة وبسيطة وبأقل مجهود في المنزل.. اليكم الكول سلو، بأكثر من طريقة مختلفة بالمايونيز والكابوتشي، ومثل كنتاكي.



طريقة عمل الكول سلو "زي كنتاكي"

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تعتبر سلطة كول سلو من افضل السلطات التي يعشقها الكثير والتي يمكن تطبيقها في المنزل مع كثير من الاكلات ، ونقدم لكِ الطريقة الاصلية لكول سلو في خمس دقائق.مقادير عمل الكول سلو زي كنتاكي1 كرنب ملفوف صغير2 جزر متوسط2 ملعقة كبيرة عصير ليمون1 ملعقة صغيرة سكر1/4 كوب مايونيزملح وفلفلطريقة عمل الكول سلو زي كنتاكي- يقطع الكرنب إلى النصف ويتخلص من الجزء الأعلى الملازم للساق.- تقطع أوراق الكرنب قطعًا رفيعة كعيدان الكبريت.- يقشر الجزر ويبشر.- يخلط الكرنب المقطع مع الجزر المبشور.- يمزج عصير الليمون مع السكر والمايونيز ويخلط جيدًا.- يضاف مزيج عصير الليمون والمايونيز إلى خليط الكرنب والجزر.- تقلب السلطة جيدا ويعدل المذاق بإضافة قليل من الملح أو الخل إذا استدعت الحاجة.طريقة عمل الكول بالزباديمدة التحضير: 15 دقيقةالكمية: تكفي لـ 4 أفرادمكونات الكول سلو بالزبادي :ثمرة كرنب صغيرة2 ثمرة جزر مبشورربع فنجان مايونيز2 ملعقة كبيرة سكر2 ملعقة كبيرة حليبملعقة كبيرة خل أبيضملعقة كبيرة عصير ليمونربع ملعقة صغيرة ملحرشة فلفل أسودعلبة زباديطريقة عمل الكول سلو بالزبادي :قومي بتقطيع الكرنب إلى شرائح صغيرة، وابشري الجزر بالمبشرةفي وعاء عميق اخلطي الكرنب مع الجزر، وأضيفي المايونيز ثم الليمون ثم ملعقتين من الحليب السكر وقلبيهأضيفي ملعقة الخل الأبيض ثم الملح والفلفل الأسود وقلبي الخليط جيدًا ثم اتركيه في الثلاجة وقدميه عند الغداء.طريقة عمل سلطة الكول سلو بدون مايونيز :يعشق أغلب الأشخاص أطفالا وكبارا تناول سلطة الكول سلو، لذلك يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل سلطة الكول سلو.المكونات لعمل سلطة الكول سلو :ثمرة كرنب2 ثمرة جزر3 ملاعق عسل أبيضربع كوب زباديملعقة سكرطريقة عمل سلطة الكول سلو :ابشري الجزر، وقطعي الكرنب شرائح صغيرةضعيهم في وعاء عميق وأضيفي الزبادي والعسل ورشة سكر وقلبي الخليط جيدًا واتركيه في الثلاجة ساعة قبل تناول الوجبة.طريقة عمل الكول سلو بالمايونيزقدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، الاثنين، طريقة سلطة كول سلو.وتضمنت المقادير الآتي:كرنب صغير مفرومجزر مبشور4 ملاعق سكرملعقة صغيرة بصل أبيض مفرومملحربع كوب لبن رائبنصف كوب مايونيزطريقة عمل الكول سلو بالمايونيزابشري الجزر، وقطعي الكرنب شرائح صغيرةضعيهم في وعاء عميق وأضيفي المايونيز ورشة سكر وقلبي الخليط جيدًا واتركيه في الثلاجة ساعة قبل تناول الوجبة.طريقة عمل الكول سلو بالكابوتشىتقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل سلطة الكول سلوطريقة عمل الكول سلو بالكابوتشىكابوتشيجزرعسلمايونيزبصل أخضرزبادىعصير ليمون أو خلطريقة عمل الكول سلو بالكابوتشىاخلطي الزبادي والمايونيز وعصير الليمون والملح والعسل الابيضقطعي البصل قطعا صغيرة وأضيفيه ثم أضيفي الكابوتشي والجزر وغطيها وضعيها في الثلاجة .طريقة عمل الكول سلو لـ الشيف حسنبمذاق مميز وجديد يقدم الشيف حسن طريقة عمل سلطة الكول سلو.المقادير لعمل سلطة الكول سلو الشيف حسن2 كوب ملفوف (كرنب)1 كوب ملفوف (كرنب) أحمر1 جزر متوسط2 ملعقة كبيرة عصير ليمون1 ملعقة صغيرة سكر1/4 كوب مايونيزملحبقدونس مفروم للتزيينطريقة عمل الكول سلو الشيف حسن- يقطع الملفوف بنوعيه إلى النصف ويتخلص من الجزء الأعلى الملازم للساق.- تقطع أوراق الملفوف قطعًا رفيعة كعيدان الكبريت.- يقشر الجزر ويبشر.- يخلط الكرنب المقطع بنوعيه مع الجزر المبشور في وعاء عميق.- يخلط عصير الليمون مع السكر والمايونيز في وعاء آخر.- يضاف خليط المايونيز إلى خليط الملفوف والجزر.- تُتبل السلطة بالملح، وتوضع في أطباق التقديم وتُزين بقليل من البقدونس المفرومطريقة عمل الكول سلو لـ منال العالمإليكم الطريقة الخاصّة بالشيف منال العالم.المقادير لعمل كول سلو منال العالم- أربع ثمرات جزر كبيرة الحجم ويتم بشرها.- ثمرتا خيار مقشرتان قد سبق بشرهما.الصوص:- ملعقتان طعام مايونيز.- ملعقتان طعام من الخل أبيض.- ملعقتان طعام لبن حليب.- ملعقتان صغيرتا الحجم من السكر.- رشة ملح ورشة فلفل.طريقة عمل الكول سلو منال العالم- قومي بخلط مكونات الصوص بمفردها أولًا ثم قومي بإضافة الصوص للجزر والخيار.- اتركيها ساعتين على الأقل قبل التقديم.طريقة عمل الكول سلو دايتقدمت رضوى الشربينى فى برنامجها هى وبس طريقة مميزة لعمل الكول سلو الدايت وهى:المقادير لعمل كول سلو دايتكرنب أحمركرنب أخضرعسلزبادي لايتمستردةزعترملحفلفلجزرطريقة عمل كول سلو دايتتضاف علبة الزبادي إلى ملعقة مستردة عادية أو ديجون أو بذر كتان.تضاف ملعقة من العسل إلى الخليط.تقطع ثمرة الكرنب الأحمر مع الأخضر شرائح رفيعة.يضاف الجزر بعد بشره إلى الكرنب الألوان.يضاف الخليط من الزبادي إلى المكونات الطازجة مع تتبيله بالملح والفلفل والزعتر.