بدون مسكنات ..6 حيل مجربة للتخلص من ألم الرقبة



للتخلص من ألم الرقبة للتخلص من ألم الرقبة



هل تعانى من آلام الرقبة والكتف يمكنك بعلاجات منزلية سريعه التقليل من ألم الرقبة إليك بعض أشياء في المنزل يمكنك القيام بها لتقليل الانزعاج. إليك 5 أشياء بسيطة للمساعدة في تقليل آلام الرقبة والكتف يقدمها موقع powerofpositivity

ما هو الالتهاب؟



أفضل طريقة لتقليل آلام الرقبة والكتف هي معرفة:



ما سبب إصابة رقبتك وكتفيك

كيف تقلل الالتهاب المصاحب لتلك الإصابة

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أفضل5 طرق لتقليل آلام الرقبة والكتف في المنزل1 - اليوجاتؤكد اليوجا على تقنيات الاسترخاء القائمة على تمارين العقل والجسم. يمكن أن يساعد في تخفيف الضغط والتوتر في عضلاتك باستخدام وضعيات التمدد والتقوية. تعد ممارسة اليوجا طريقة رائعة لتقليل آلام الرقبة الحالية بالإضافة إلى تخفيف التوتر في عقلك حتى تتمكن من الاسترخاء.2 - تمارين الإطالةمثل اليوجا ، تساعد تمارين الإطالة على تخفيف تيبس عضلات رقبتك وكتفيك وألمها. تستغرق تمارين الإطالة دقائق ، لكنك ستختبر فوائدها لساعات. فيما يلي ثلاث تمارين أساسية يمكنك القيام بها في المنزل. جرب هذه الامتدادات عدة مرات في اليوم لتعظيم الفوائد.اجلس على الأرض مع فرد رجليك أمامك مباشرة. انحنِ ببطء للأمام واطوِ جسمك تجاه ساقيك حتى تتمكن من تثبيت كعبيك في راحة يدك. يجب أن يلمس صدرك ركبتيك أو على الأقل يقترب كثيرًا. أنزِل ذقنك برفق حتى تنحني إلى صدرك. عد إلى ثلاثة ثم عد ببطء إلى وضعك الأصلي.3 - الراحةإذا كان الألم في رقبتك وكتفيك لا يطاق ، فحاول الراحة الكاملة في الفراش لمدة يوم أو يومين. تأكد من الحفاظ على الانحناء الطبيعي للدوران أثناء وجودك في السرير مع وضع رقبتك في وضع مريح. إذا كنت مستلقيًا على ظهرك ، ضع وسادة تحت ركبتيك لتقليل إجهاد ظهرك. لا تشاهد التلفاز أو تقرأ مع دعم رأسك ، بل اجلس أو استرح على عدة وسائد حتى تشعر كتفيك ورقبتك بالراحة.4 -الثلجقد يساعد وضع الثلج على كتفك ورقبتك في تخفيف الألم. جرب وضع الثلج على هذه المناطق لمدة 20 دقيقة كل بضع ساعات خلال الأيام القليلة الأولى من الإصابة. يخفف الثلج من الألم ويساعد العضلات حول المنطقة على الاسترخاء لتقليل الشد.5 - الحرارةمثل الثلج ، تعتبر الحرارة من المسكنات الطبيعية الفعالة للألم. يحفز الدفء تدفق الدم ويريح عضلاتك المشدودة. جرب استخدام هذه العلاجات الحرارية المختلفة لعدة أسابيع لمعرفة ما إذا كانت تعمل على تخفيف آلام الرقبة والكتف.منشفة ساخنة ملفوفة على رقبتك وكتفيك (تأكد من أنها ليست ساخنة جدًا)وسادة تدفئة (ضعها على المنطقة المؤلمة لمدة 20 بوصة كل ساعة)ساونا أو حوض استحمام ساخن (البقاء في الدفء لمدة 20 دقيقة على الأقل)حمام دافئ بأملاح إبسوم (انقعي في حوض الاستحمام لمدة 15 إلى 20 دقيقة)6- نظام غذائي مضاد للالتهاباتإذا كنت تشعر أنك تحارب دائمًا آلام الرقبة والكتف ، فقد تكون لديك مشكلة التهابية. الغذاء علاج قوي مضاد للالتهابات.النظام الغذائي المضاد للالتهابات يريح استجابة الجهاز المناعي ، ويمنح جسمك فترة راحة من الالتهاب. هناك بعض الأطعمة التي تزيد الالتهاب في جسمك.الأطعمة الالتهابية التي يجب تجنبها:المشروبات الغازية والسكر (حتى بعض المشروبات الغازية تحتوي على سكر)الأطعمة المقليةالكربوهيدرات المكررة مثل الأرز الأبيض والخبز والمخبوزاتاللحوم الحمراء واللحوم المصنعةالأطعمة المضادة للالتهابات التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي:- الطماطم: هذه نباتات الباذنجان ولكنها لا تسبب الالتهابات- زيت الزيتون البكر الممتاز: تأكد من شراء زيت زيتون عالي الجودة- الأسماك الدهنية: سمك السلمون والماكريل والسردين- المكسرات والبذور- توت- دقيق الشوفان: تأكد من أنه نيء- زنجبيل- شاي أخضر- الشوكولاته الداكنة- الكركم- بنجر أحمر- فاصوليه سوداء