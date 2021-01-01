أمر بسيط فى الصلاة يفسدها .. الإفتاء توضحه

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ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "لو أنا أكلت قبل الصلاة يجب عليا المضمضة ؟



وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،أنه لا تجب المضمضة إلا إذا كان هناك بقايا طعام في الفم وابتلعها أثناء الصلاة فإن صلاتها تكون فاسدة.

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اقرأ أيضًا| هل عدم المضمضة والاستنشاق يؤثران على صحة الصوم ؟حكم بلع بقايا الطعام أثناء الصيام دون إدراك.. قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا بلع الصائم بقايا الطعام بين أسنانه دون عمد منه لا يفسد صومه.وأضاف «عثمان» خلال إجابته عن سؤال: «هل يجب المضمضة من الطعام حال تناوله بعد الوضوء؟»، أن ما يوجد في الفم من آثار الطعام أو اللحم لا يضر الصلاة، سواء بقي أو أخرجه في الصلاة وطرحه أو في منديل أو في جيبه، لكن لا يبتلعه.بقايا الطعام وأثرها على الصوم والصلاةوأشار إلى أن من مبطلات الصلاة الأكل أو الشرب، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وقد نصوا على أن فضلات الطعام التي توجد بين ثنايا الأسنان معفو عنها، لخفة أمرها، ولأنها لا تسمى أكلًا، وكذلك لا تبطل الصوم أو الصلاة بشرط ألا يبتلعها عمدًا.ونوه بأن من ابتلع بقايا الطعام المتبقية في الفم وبين أسنانه سهوًا فصلاته صحيحة، ويستحب المضمضة لمن أكل بعد الوضوء حتى لا تبقى آثار للأكل في فمه، وإن لم يتوضأ فلا شيء عليه.هل ارتجاع المريء يفسد الصيام؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة لدار الإفتاء المصرية.وأوضح أن هناك البعض يعانون من مرض ارتجاع المريء، وهو صعود عصارة المعدة إلى الحلق، منوهًا بأن هذا لا يُبطل الصيام، وفرق الفقهاء بين انفصال اللعاب وبين عدم انفصاله أثناء الصيام، بمعنى أنه عند الكلام لا ينفصل اللعاب عن الفم وعن الحلق، فلو انفصل وجب أن نخرجه حتى لا نعيده مرة أخرى في الفم فنكون قد ابتلعت شيئًا جديدا.وتابع: لكن لو لم ينفصل فإنه لا يفسد الصوم ولا شيء، لافتًا إلى أن الارتجاع الذي يحصل من عصارة المعدة لا يفسد الصوم ولا يؤدي إلى فساد الصوم ما لم يكن بالإرادة وما لم يتيقن ابتلاع شيئًا منه أما اللعاب فينبغي على الصائم أن يُخرج ما انفصل عن فمه أما ما لم ينفصل فلا يجب عليه فيه شيء.حكم الصيام حال ارتجاع الطعام أثناء السجودقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، بدار الإفتاء ان حدوث القيء أثناء الصيام دون قصد، لا يبطل الصوم، وصيام الشخص يكون صحيحًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيئ وهو صائم فلا يقضي".وأضاف شلبي خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ردا على سيدة تقول: "حدث لي ارتجاع اثناء السجود وانا صائمة فهل فسد الصيام؟"، قائلا : "صيامك صحيح ولا تقضي طالما ان القيء خارج عن إرادتك وليس عمدًا".حكم ابتلاع الصائم بقايا الطعام في فمهقال مجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا أصبح الصائم ووجد في أسنانه شيئا من مخلفات الطعام، هذا لا يؤثر على صيامه، لكن عليه أن يلفظ هذه المخلفات ويتخلص منها ولا تؤثر على صيامه إلا إذا ابتلعها.وأضاف المجمع، فى إجابته عن سؤال «ما حكم ابتلاع بقايا الطعام الموجودة فى الفم حال الصيام؟» أنه إذا ابتلع شيئًا مما تخلف في أسنانه متعمدًا، فإن هذا يُفسد صيامه، أما لو ابتلعه جاهلًا أو ناسيًا، هذا لا يؤثر على صيامه، وينبغي للمسلم أن يحرص على نظافة فمه وأسنانه بعد الطعام، سواء في حاله الصيام أو غيره.حكم إلقاء بقايا الطعام في سلة المهملاتقال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية أنه ينبغي على كل مسلم ان يجتهد في الاستفادة من بقايا الطعام التي تتبقى منه بدلا من رميها ، أو على الأقل حصر من يحتاجها ومنحها له فهكذا يكون شكرا للنعمة .وأضاف عاشور خلال البرنامج الإذاعي " دقيقة فقهية" أثناء الإجابة على سؤال شخص يسأل: " هل نحن مؤاخذون على رمي بقايا الطعام ككسرة الخبز او حبات الأرز في سلة المهملات ؟ ، قائلا: يجب التصدق بها افضل فهناك من يأكلها او يأخذها لإطعام الماشية ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك في قوله : " من كان معه فضل ظهر فليَعُدْ به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له " .وتابع عاشور: من لم يجد من يأخذ فضلات الطعام فيتخلص منها بوضعها في مكان النفايات .الأكل والشرب أثناء تلاوة القرآنقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الكلام أو الأكل والشرب أثناء القراءة مكروه ولا ينبغي أن نفعله توقيرا وإجلالا للقرآن الكريم، بل يغلق المصحف إن أراد الكلام أو الأكل ثم يعود إليه مرة أخرى.وأضاف، أن من أهم آداب قراءة القرآن الكريم: القراءة على طهارة وأن يكون الشخص متوضئا، مستقبلا للقبلة، ويكون منصتا ومتدبرًا لما يقرأ مشيرا إلي أن الأكل والشرب أثناء قراءة القرآن جائز شرعا، ولكنه ضد احترام وتوقير القرآن لقوله- تعالى- "ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوب".الاستمرار فى الأكل والشرب أثناء أذان الفجرأكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أن الإمساك عن الأكل والشرب من مبطلات الصيام فيجب على الإنسان أن يمسك عن طعامه وشرابه قبل دخول وقت الفجر ولو بثوان حتى لا يؤذن عليه الفجر وهو يأكل فيكون بذلك صومه فسد.وأضاف "ممدوح" خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس فى إجابته على سؤال «كنت أتسحر وشربت الماء أثناء أذان الفجر فهل صيامى بطل ام أنه صحيح؟»، أن أكل الإنسان وشربه حال أذان الفجر يبطل صيامه لأنه أكل وشرب بعد دخول الوقت وعليه أن يقضى هذا اليوم مرة أخرى.