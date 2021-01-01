متى يحتاج المريض لإجراء عملية "القلب المفتوح"؟



عملية القلب المفتوح عملية القلب المفتوح





جراحة القلب المفتوح من أبرز أنواع العمليات الجراحية الخطيرة وفيها يتم فتح الصدرويتم إجراء الجراحة على عضلات القلب أو الصمامات أو الشرايين، ولكن اليوم يمكن إجراء العديد من عمليات القلب الجديدة من خلال شقوق صغيرة فقط وليس بفتحات واسعة، وقد يكون مصطلح "جراحة القلب المفتوح" مضللًا.



وحسب ما ذكره موقع webmed يمكن إجراء جراحة القلب المفتوح من أجل:

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1:إصلاح أو استبدال صمامات القلب التي تسمح للدم بالمرور عبر القلب.2:إصلاح المناطق التالفة أو غير الطبيعية من القلب.3:زرع الأجهزة الطبية التي تساعد القلب على الخفقان بشكل صحيح.4:استبدال القلب التالف بقلب متبرع (زرع قلب).يتم إجراؤه عمومًا باتباع الخطوات الأساسية التالية:1:يعطى المريض تخدير عام، هذا يضمن أنهم سيكونون نائمين وخاليين من الألم خلال الجراحة بأكملها.2:يقوم الجراح بعمل قطع من 8 إلى 10 بوصات في الصدر.3:يقوم الجراح بقطع كل أو جزء من عظام الصدر لكشف القلب.4:بمجرد أن يصبح القلب مرئيًا، قد يتم توصيل المريض بجهاز تحويل مجرى القلب والرئة. يقوم الجهاز بنقل الدم بعيدًا عن القلب حتى يتمكن الجراح من العمل. لا تستخدم بعض الإجراءات الأحدث هذا الجهاز.5:يستخدم الجراح وريدًا أو شريانًا سليمًا لعمل مسار جديد حول الشريان المسدود.6:يغلق الجراح عظمة الصدر بالأسلاك ، تاركًا السلك داخل الجسم.بعد الانتهاء من إجراء العملية، وعند استيقاظك، ستلاحظ وجود أنبوبين أو ثلاثة موصولين بصدرك، ودورهم تصريف السوائل من المنطقة المحيطة بقلبك، من الممكن أن يمدك الطبيب بأنبوب في ذراعك يعمل على تغذيتك، وأخر إلى مثانتك بهدف إفراغها.ستكون مربوط أيضاً بجهاز طبي يعمل على تقييم عمل قلبك، بعد عملية القلب المفتوح، ستبين الليلة الأولى في قسم العناية المكثفة، وذلك لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، من ثم ستنقل إلى غرفة أخرى ، لاستكمال العلاج.