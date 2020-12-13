

أسعار الذهب اليوم الأحد 13-12-2020 أسعار الذهب اليوم الأحد 13-12-2020

يرصد موقع "الدستور"، في تقريره اليوم الأحد 13-12-2020، أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري بالأسواق المحلية.



وعلى المستوى المحلي، سجلت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا لجميع الأعيرة، قياسًا على سعر الإغلاق أمس، ليسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر 803 جنيهات للجرام، مع توقعات بتغير الأسعار خلال الساعات القادمة.



وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع سعر الأوقية مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1868 دولارًا وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج، ويتأثر سعر الذهب بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.

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أسعار الذهب بالجنيه المصرى اليوم الأحد 13-12-2020وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 6676 جنيهًا، والذي يزِن 8 جرامات من عيار 21، كما جاء سعر أوقية الذهب 1938 دولارًا.ورصدت "الدستور" أسعار الذهب اليوم، وهي كالتالي:سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 688 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 803 جنيهات.سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 918 جنيهًا.وسجلت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، ارتفاعًا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي بنحو 76% مسجلة 2.4 مليار دولار، مقابل 1.392 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم.وكشف مجلس الذهب العالمي، أن البنوك المركزية باعت في أغسطس 2020 ذهبا أكثر مما اشترت، لتنهي عاما ونصف العام من الزيادة الشهرية في مشتريات الذهب، مما ساهم في توقف الصعود السريع لسعر المعدن الأصفر، وارتفع الذهب من فوق 1500 دولار بقليل في بداية 2019 إلى مستوى قياسي عند 2072.50 دولار في أوائل اغسطس ثم نزل لحوالي 1900 دولار.جدير بالذكر أن سوق الذهب يترقب نتائج الأحداث الخاصة بإصابات فيروس كورونا، ويأتي ذلك مع انخفاض الدولار الأمريكي في الوقت الذي شهد فيه الذهب انخفاضًا، وهنا الذهب سيواصل مرحلة التذبذب لحين استقرار الأوضاع.