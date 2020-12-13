سعر الدولار اليوم السبت 12 ديسمبر 2020

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 12 ديسمبر 2020 ، وتراوح سعر صرف العملة الخضراء مقابل الجنيه بين 15,64 جنيه للشراء ، 15,74 جنيه للبيع. وفيما يلي سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية: البنك سعر الشراء سعر البيع

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