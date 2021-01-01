أضخم مطار أوروبى يُغلق أحد مبانيه لقلة المسافرين بسبب جائحة كورونا



مطار هيثرو مطار هيثرو





أعلن مطار هيثرو بلندن أنه سيغلق المبنى رقم 4 حتى نهاية العام 2021، وذلك بعد الهبوط الحاد فى أعداد المسافرين بسبب جائحة كورونا، بحسب "روسيا اليوم".





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وانخفض عدد الركاب فى مطار هيثرو بنسبة 88% خلال شهر نوفمبر الماضى بسبب القيود على السفر والإغلاق العام فى إنجلترا للمرة الثانية هذا العام بسبب الموجة الجديدة من انتشار "كوفيد 19"، بحسب البيانات التى أعلنها المطار.كما انخفضت رحلات الشحن الجوى فى مطار هيثرو، وسط توقعات أكثر سوءا حيال المستقبل، حيث يتوقع أن تواصل أعداد المسافرين الانخفاض خلال الفترة المقبلة، وتبعا لهذه البيانات فقد قرر مطار هيثرو، إغلاق المبنى رقم 4 حتى نهاية عام 2021.وكان إغلاق المبنى رقم (4) قد تم أول مرة خلال الإغلاق الشامل فى بريطانيا الذى بدأ يوم 18 مارس 2020، حيث انتقلت فى حينها العديد من شركات الطيران إلى مبنى الركاب رقم (2)، ومن بينها شركة الخطوط الفرنسية وطيران الاتحاد الإماراتية.وقالت تقارير صحافية إن الإعلان الأخير يُضاف إلى جبل المشاكل التى يواجهها المطار بسبب وباء "كورونا"، بما فى ذلك خسائر بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترلينى (2 مليار دولار) تم تسجيلها فى عام 2020