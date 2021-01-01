

بعد تداول لقطات تجسسية لها.. ميتسوبيشي تكشف عن الصور التشويقية الأولى لأوتلاندر 2022 بعد تداول لقطات تجسسية لها.. ميتسوبيشي تكشف عن الصور التشويقية الأولى لأوتلاندر 2022

تابعنا منذ يومين تداول صور تم التقاطها خلسة للسيارة الكروس أوفر SUV "ميتسوبيشي أوتلاندر"، وكانت بدون أغطية مموهة أثناء تواجدها في جراج سيارات مفتوح.. لتكشف ميتسوبيشي بعدها مباشرة عن أول صور تشويقية للسيارة القادمة في 2022.



ورغم الظلال الداكنة التي أحاطت بالسيارة، إلا أنها فشلت في إخفاء الملامح القوية للواجهة، والتي رغم جرأتها تبدو وكأنها تطور طبيعي لتصميم أوتلاندر الحالية. فيستمر وجود لمسات الكروم إلا أنها أضخم بكثير عما كانت عليه من قبل، لتفصل المصابيح الأمامية عن باقي عناصر الواجهة. ويستقر في الأعلى عند حواف غطاء المحرك على الجانبين صف نحيف من المصابيح النهارية.



وتؤكد الصورة التشويقية أيضًا على تحديث غطاء المحرك ليصبح أكثر انحناء باتجاه قاعدة الزجاج الأمامي، فيما تظهر الجوانب خطوط حادة يمتد أحدها عبر مقابض الأبواب وصولاً إلى المصباح الخلفي.. ورغم إخفاء ملامح الخلفية إلا أنه من المؤكد أن يكون استكمالاً لهذا التصميم الثوري في أوتلاندر القادمة.

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وتستمر الشائعات في إطلاق التوقعات حول اعتماد السيارة على نفس منصة "نيسان Rogue" إلى جانب استعارة المحرك من الصانعة نيسان أيضًا، وذلك بفضل تحالفهم الثلاثي المشترك مع رينو. كما يخمن البعض إتاحة نسخة هجينة PHEV في الجيل الرابع نظرًا لانتشار النسخة الهجينة الحالية من أوتلاندر والتي تعتمد على محرك بنزيني رباعي الاسطوانات سعته 2.4 لترًا، متصل بزوج من المحركات الكهربائية يستقر كل واحد منهما عند أحد محاور السيارة.بالنسبة للمقصورة الداخلية فلم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بها، ومع ذلك تتوقع بعض الآراء أن يأتي مماثلة لتصميم مقصورة السيارة الاختبارية Engelberg ، نظرًا لاستعارة أوتلاندر الكثير من سماتها في الخارج.. بينما يذهب البعض الآخر لتخمين تشابهها مع Rogue واستخدام شاشة رقمية بالكامل للعدادات على سبيل المثال، مع احتمالية استمرار تصميم شاشة اللمس الأفقية في منتصف لوحة القيادة.ويحسم كل هذه التوقعات الظهور الرسمي الأول لها في فبراير العام المقبل، لتتضح حينها الكثير من التفاصيل، قبل انطلاقها في الأسواق بسعر أعلى نظرًا لزيادة حجمها وتحديث سماتها.الجدير بالذكر أن الجيل الثالث من الكروس أوفر SUV أوتلاندر كان قد انطلق عام 2012 وحصل على تحديث مرتين منذ ذلك التاريخ، الأولى في 2015 والثانية في 2018.