المربع نت – أعلنت مجموعة هيونداي عن خطتها لاقتحام عالم السيارات الكهربائية في الفترة المقبلة، حيث تهدف لأن تستحوذ على 8-10% من سوق السيارات الكهربائية حول العالم بحلول 2040.
يُذكر أن هيونداي ستُطلق ايونيك 5 الكهربائية بالكامل العام المقبل، وسيتبعها أكثر من 12 سيارة كهربائية أخرى، والتي يُبنى بعضها على قاعدة عجلات E-GMP الجديدة، وتخطط الشركة لبيع 560 ألف سيارة كهربائية سنوياً بحلول 2025، وستكون الزيادة أكبر في 2030 حيث ستوسع الشركة طرازاتها الكهربائية في أسواقها الرئيسية مثل الولايات المتحدة وأوروبا والصين، لتتمكن في النهاية من كهربة تشكيلتها بالكامل في الأسواق العالمية الرئيسية بحلول 2040.
من جانبها، ستطرح جينيسيس سيارتين كهربائيتين العام المقبل، لكن لم تكشف الشركة عن الكثير من التفاصيل حول الأمر، لكنها أكدت أن واحدة منهم ستكون سيارة كهربائية جديدة كلياً، بينما السيارة الأخرى ستكون نسخة كهربائية من طراز في تشكيلتها الحالية.
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التعليقات على جينيسيس تخطط لطرح سيارتين كهربائيتين جديدتين في العام القادم
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