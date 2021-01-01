مجربة وفعالة.. حيل سريعة للتخلص من حب الشباب



حيل سريعة للتخلص من حب الشباب حيل سريعة للتخلص من حب الشباب





يعد حب الشباب من أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا، ونقدم لك علاجات سريعة وغير مكلفة ومتاحة من مطبخك لعلاج حب الشباب .



ونستعرض كيفية التخلص من حب الشباب وفقا لموقع برايت سايد على النحو التالي:



علاج آثار الحبوب والبقع السوداء

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يبدأ حب الشباب عندما تنسد المسام الموجودة في بشرتك وقد تساهم العديد من العوامل في تطور حب الشباب، منها:علم الوراثةحميةضغط عصبىالتغيرات الهرمونيةالالتهاباتوتعد العلاجات السريرية القياسية الأكثر فعالية للحد من حب الشباب، ويمكنك أيضًا تجربة العلاجات المنزلية، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث حول فعاليتها، ويساعد علاج حب الشباب باستخدام الخل فى إزالة آثار الحبوب والبقع الغامقة.خل التفاحيُصنع خل التفاح عن طريق تخمير عصير التفاح أو العصير غير المصفى من التفاح المضغوط. مثل أنواع الخل الأخرى، فهو معروف بقدرته على محاربة العديد من أنواع البكتيريا والفطريات.خل التفاح يحتوي على الأحماض العضوية مثل حمض الستريك وأظهرت الأبحاث أن حمض السكسينيك ، وهو حمض عضوي آخر ، يثبط الالتهابات التي تسببها P. acnes ، والتي قد تمنع التندب.زيت شجرة الشاىأظهرت العديد من الدراسات أن استخدام زيت شجرة الشاي على الجلد قد يقلل من حب الشباب ويعد زيت شجرة الشاي قوي جدًا، لذلك قم بتخفيفه دائمًا قبل وضعه على بشرتك ويمكنك مزجه مع العسل.كيفية استخدامه..امزج مقدارًا من زيت شجرة الشاي مع القليل من العسل و اغمس قطعة قطن في الخليط وضعها على المناطق المصابة.ضع المرطب إذا رغبت في ذلك وكرر هذه العملية 1-2 مرات يوميًا حسب الحاجة.يمكنك التخلص من حب الشباب عن طريق الزنك فهو عنصر غذائي أساسي مهم لنمو الخلايا ، وإنتاج الهرمونات ، والتمثيل الغذائي ، ووظيفة المناعة.تمت دراستها جيدًا نسبيًا مقارنة بالعلاجات الطبيعية الأخرى لحب الشباب.تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب يميلون إلى أن يكون لديهم مستويات أقل من الزنك في دمائهم من أولئك الذين لديهم بشرة صافية.أظهرت العديد من الدراسات أيضًا أن تناول الزنك عن طريق الفم قد يساعد في تقليل حب الشباب.على سبيل المثال، وجدت مراجعة أجريت عام 2014 أن الزنك أكثر فعالية في علاج آثار حب الشباب الشديد والتهابات من علاج حب الشباب المعتدل.