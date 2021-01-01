لصحة القلب.. 7 توابل يجب أن تضيفها إلى وجباتك اليومية

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لصحة قلبك، تعزز التوابل مذاق الطعام كما تجلب العديد من الفوائد الصحية، لذلك كشف موقع food عن أفضل أنواع البهارات التى تعزز صحة القلب.



7 توابل لإضافتها إلى نظامك الغذائي لتعزيز صحة القلب:

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الزنجبيل:الجنجرول هو مركب نشط موجود في الزنجبيل، "الجنجرول له تأثيرات مسكنة ، مهدئة ، خافضة للحرارة ومضادة للبكتيريا ، ومليئة بمضادات الأكسدة " في الواقع ، تشير بعض الدراسات إلى أن تناول ما يكفي من الزنجبيل يمكن أن يخلصك من الكوليسترول "الضار" ، المعروف أنه يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.الفلفل:بصرف النظر عن إضافة التوابل إلى طعامك ، يمنح الفلفل الحار أيضًا محتوى فيتامين سي المعزز للمناعة وبعض الخصائص التي قد تحافظ على مستوى ضغط الدم تحت السيطرة .بذور الكرفسيشيع استخدام بذور الكرفس في منطقة البحر الأبيض المتوسط. عادة ما تضاف بذور الكرفس إلى شاي الأعشاب ، ومن المعروف أنها تحارب الالتهابات وارتفاع ضغط الدم.القرفةأثبتت القرفة خصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات ، والتي قد تحمينا من الأمراض المختلفة ، بما في ذلك المشاكل المتعلقة بالقلب.حب الهاليُعرف باسم Elaichi في المنازل الهندية ، وهناك احتمال كبير بأن يستخدم الهيل في صنع الشاي أكثر من الطعام! نكهته اللاذعة قليلًا والحلوة قليلًا تجعله طعمًا رائعًا. تمتلئ التوابل بفيتامين أ وفيتامين ج والكالسيوم والحديد والزنك وغيرها من العناصر الغذائية المعروفة لمنع تجلط الدم وتحسين صحة القلب.الهيل مليء بفيتامين أ وفيتامين ج والكالسيوم والحديد والزنك.الثومغالبًا ما ينصح مرضى القلب بالثوم لأنه يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للأكسدة موجودة في مركب الأليسين. قد يساعد تناول الثوم بانتظام على خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.الخردلوفقًا لدراسة أجرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، فإن إضافة زيت الخردل إلى نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يكون مفيدًا لصحة القلب. بذور الخردل غنية بـ MUFA ، والتي قد تنظم مستوى الكوليسترول ومستويات الدهون في الدم ، وبالتالي تحسين الدورة الدموية.