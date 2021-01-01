أفشة ومعلول على رأس القائمة.. الأهلي يبدأ اليوم مشوار البطولة الـ 43 أمام مصر المقاصة



أفشة ومعلول أفشة ومعلول





يستضيف فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي منافسه مصر المقاصة اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز.



ويسعي الأهلي لحصد الثلاث نقاط ومواصلة سلسلة البطولات التي بدأها مع موسيماني الموسم الماضي وطمأنة الجماهير قبل بطولتي السوبر المصري والأفريقي وبطولة كأس العالم للأندية.

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وكان الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أعلن قائمة الفريق كالتالي:محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.وشهدت القائمة غياب بعض العناصر الأساسية من بينها النيجيرى جونيور أجاى الذى يخضع لبرنامج تأهيلى لتجهيزه للمرحلة المقبلة بالإضافة إلى مروان محسن، ووليد سليمان.اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري والتي تقام اليوم الأحد، والحكم محمود ناجي لمباراة المصري والإسماعيلي.وأعلن ايهاب جلال قائمة فريق مصر المقاصة وشهدت قائمة تواجد ثلاثي فريق الشباب زياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وهشام حافظ.محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب وعاصم سعيد وحسني فتحي وعصام صبحي ومحمد دسوقي وأحمد صبيحة وهشام محمد ومصطفى شبيطة وعماد فتحي وعلي محمد علي وأحمد متعب ورجب عمران وصلاح عاشور وشميلس بيكلي وباولن فوافي وعبد الله مجدي ومروان حمدي بجانب ثلاثي الشباب زياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وهشام حافظ مواليد 2000.