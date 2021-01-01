الأمر انتهى.. شوبير لـ جماهير الأهلي: بالراحة شوية على رمضان صبحي وإكرامي



رمضان صبحي وإكرامي رمضان صبحي وإكرامي



وجه الإعلامى أحمد شوبير، رسالة مهمة إلى جماهير النادي الأهلي بشأن الثنائى شريف إكرامى ورمضان صبحى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "رسالة إلى الجماهير .. بالراحة شوية يا جماعة على شريف إكرامى ورمضان صبحى، شريف مكنش بيلعب فى الأهلى وراح بيراميدز بقى أساسى، ورمضان ده لاعب منتخب مصر ومش طبيعى نهاجمه بالشكل ده .. الموضوع انتهى ويجب تقليل حدة الهجوم المبالغ عليهما".



وعلى الجانب الآخر، استقر بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل فريقه لمواجهة مصر للمقاصة اليوم فى الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز والمقرر إقامتها باستاد الأهلى والسلام.

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ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة السابعة والنصف وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت 1 بشكل حصرى.ومن المنتظر أن يخوض الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه الرباعى محمد هانى وبدر بانون وأيمن أشرف وعلى معلول، وتشهد منطقة الوسط منافسة قوية بين حمدي فتحى وأليو ديانج لحجز مكان أساسي بجانب عمرو السولية، ومن المقرر أن يبدأ محمد مجدى قفشة فى مركز صانع الألعاب خلف كلا من طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا والمهاجم الوحيد صلاح محسن.وأصبح موسيمانى مضطرا إلى إجراء عدد من التغييرات المهمة فى تشكيل الأهلى نظرا للغيابات الكبيرة فى صفوف الأهلى وعلى رأسهم حسين الشحات ومروان محسن ووليد سليمان وغيرهم.ويسعى الأهلى بقيادة مدربه موسيمانى إلى تحقيق ضربة بداية قوية خلال مواجهته للمقاصة اليوم من أجل السير بخطى ثابتة نحو المنافسة وتجنب مفاجآت البدايات خاصة وأن المباراة تلعب أمام فريق جيد يمتلك عددا من اللاعبين أصحاب القدرات الجيدة بجانب تواجد مدير فنى جيد مثل إيهاب جلال على رأس القيادة الفنية للمقاصة.وشهدت الأيام الماضية تركيزا كبيرا داخل النادي الأهلى فى ظل السعى إلى الفوز بالمباراة والسير بشكل جيد نحو الحفاظ على لقب البطولة المحببة لدى جماهير النادي الأهلي.وفى المقابل، رفع الجهاز الفنى للمقاصة حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة الأهلى وشهدت الأيام الماضية دخول الفريق فى معسكر مغلق طويل بالإسماعيلية ونجح خلاله إيهاب جلال المدير الفنى فى إشعال حماس اللاعبين وتجهيز الجميع للمرحلة المقبلة.وفى هذا السياق أعلن موسيمانى قائمة الأهلى التى ستخوض مباراة اليوم والتى ضمت كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.