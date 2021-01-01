إعلامية كويتية: حصول الإمارات على طائرات إف 35 رسالة رادعة لإيران



حصول الإمارات على طائرات إف 35 حصول الإمارات على طائرات إف 35





قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن صفقة طائرات الـ إف 35 وطائرات مسيرة من طراز "ريبر" ومجموعة أخرى من الأسلحة الدفاعية التي وافق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي بموافقة 50 صوتا مقابل 46، ستعزز من القدرات الدفاعية لدولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة وستشكل قوة رادعة للتهديدات الإيرانية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.



وأوضحت "الرشيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعم إتمام هذه الصفقة بشكل كبير بعد مشاورات بين البنتاجون والكونجرس، لافتة إلى أن الصفقة تعد رسالة رادعة في ضوء التهديدات الخطيرة التي تعرضت لها الإمارات، بالإضافة إلى التهديدات السيبرانية التي رصدتها الإمارات بعد مشاركتها في الاتفاق الإبراهيمي.

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ولفتت "الرشيد"، إلى أن هناك من كان يروج بأن حصول الإمارات على طائرات إف 35 جاء بعد إتمام الإتفاق مع تل أبيب، لكن تم نفي هذه المزاعم بقوة.وأحبط مجلس الشيوخ الأميركي قبل يومين، محاولة لعرقلة خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لبيع طائرات إف 35 المقاتلة، وطائرات مسيرة من طراز "ريبر"، لدولة الإمارات العربية المتحدة.وفقا لما نشرته السفارة الإماراتية بواشنطن عبر صفحتها في موقع "تويتر"، قال العتيبة إن: "الإمارات العربية المتحدة تقدر بعمق اعتبارات جميع السيناتورات في تصويت قبل أمس. إن استمرار الدعم الأمريكي يمكن الإمارات من تحمل عبئ أكبر على أمننا الجماعي، أمننا وأمنكم وأمن شركائنا".وتابع: "هذا يحسن التوافقية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، ويسمح لنا بأن نكون أكثر فعالية معا. يجعلنا جميعا أكثر أمانا.. دولة الإمارات العربية المتحدة المنفتحة والمتسامحة والمتوجهة نحو المستقبل، ترسم مسارا إيجابيا جديدا للشرق الأوسط. نحن ملتزمون بخفض التصعيد الإقليمي وبالحوار".وأضاف السفير الإماراتي: "نتطلع إلى تعميق علاقتنا مع الولايات المتحدة التي استمرت 49 عاما، حيث نعمل معًا لمواجهة التحديات الملحة مثل الصحة العالمية والمناخ وانتشار الأسلحة النووية والصراعات الإقليمية".