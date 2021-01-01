قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "إننا بصدد الانتهاء من فصل الخريف ومتبقي 8 أيام فقط على بداية فصل الشتاء، وفقا للبيانات الرسمية والجغرافية التي توافق 21 ديسمبر"، لافتة إلى أن الهيئة العامة للأرصاد أصدرت بيانا أمس، السبت، بشأن تعرض البلاد لتقلبات جوية في الأيام المقبلة وتنتهي يوم الأربعاء، لتنخفض درجات الحرارة بنهاية الأسبوع.
وأضافت ايمان شاكر، خلال لقاء ببرنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد": "سنشهد اليوم، الأحد، ارتفاعا في درجات الحرارة لتصل إلى 27 درجة، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية في هذه الفترة بـ 3 أو 4 درجات"، محذرة: "هذا الارتفاع مؤقت مش عايزين ننخدع فيه.. ويجب ألا نخفف الملابس الشتوية".
وأوضحت أنه بدءا من غد، الاثنين، ستعاود درجات الحرارة الانخفاض بحوالي 3 درجات، ويوم الأربعاء ستنخفض 3 درجات أخرى، وتبلغ درجات الحرارة يوم الخميس على القاهرة 19 درجة للعظمى، بمعدل انخفاض 8 درجات مئوية.
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التعليقات على أمطار وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال الأسبوع .. فيديو
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