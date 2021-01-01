أول حقيبة إسعاف إلكترونية ضد فيروس «كورونا»

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أول حقيبة إسعاف إلكترونية ضد فيروس «كورونا»

أطلق تطبيق خدمة جديدة تحت اسم «كورونا أونلاين» توفر إمكانية الاتصال بطبيب متخصص فى أمراض الصدر عن طريق الفيديو كول، وأيضا طلب إجراء التحاليل اللازمة من المنزل عند الحاجة دون الخروج والاختلاط، وتعد الخدمة أول حقيبة إسعاف إلكترونية حال الشك بالإصابة بالفيروس.

ويوفر التطبيق إمكانية منح خصومات على التحاليل التى تكشف عن الإصابة بالفيروس فى المعامل المعتمدة، وذلك بالتزامن مع تزايد عدد الإصابات بالفيروس مع انتشار الموجة الثانية من الجائحة.

المصدر: المصرى اليوم

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