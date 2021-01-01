كشفت دراسة أجراها علماء بريطانيون أن مستخلص البرسيم الأحمر يمكن أن يوقف تساقط الشعر.
ووفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن الخبراء قاموا باختيار 30 رجلاً يعانون من الصلع وأوصوا بوضع 5٪ من خلاصة البرسيم الأحمر بانتظام على فروة الرأس، وبعد أربعة أشهر، حقق المتطوعون نمو شعر بنسبة 13 في المائة وانخفاض تساقط الشعر بنسبة 29 في المائة.
كما أضافت الصحيفة أن تجربة أخرى شملت 109 سيدات بعد سن اليأس، ووفقا للنتائج المتحصل عليها، أدى استخدام المستخلص لمدة 90 يوما إلى تحسين بنية ومظهر وجودة الشعر بشكل كبير.
هذا ويوضي العلماء باستشارة الطبيب قبل استخدام المنتج، على الرغم من التأثير الإيجابي الواضح للمستخلص.
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التعليقات على الكشف عن علاج بسيط لمشكلة الصلع
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