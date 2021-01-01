اليونان تلقي القبض على جاسوسين يعملان لصالح تركيا

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › اليونان تلقي القبض على جاسوسين يعملان لصالح تركيا

صورة الخبر: القبض على جاسوسين يعملان لصالح تركيا
القبض على جاسوسين يعملان لصالح تركيا


اعتقلت السلطات اليونانية، أمس السبت، شخصين في رودس بتهمة التجسس لصالح تركيا.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، أنه فقا لتقارير محلية، كان أحد المعتقلين يعمل في عبارة تسافر بين جزيرة رودس وكاستيلوريزو، وهي جزيرة يونانية أخرى على بعد 40 كم.

وتقع كاستيلوريزو ​​أيضًا على بعد حوالي كيلومترين من البر الرئيسي التركي وتعتبر منطقة متنازع عليها، تقوم تركيا بعمليات بحرية في ذلك الجزء من البحر الأبيض المتوسط ​​منذ يوليو، بهدف فرض سيطرة تركية على تلك المياه.

وتقول تركيا إنها تقوم فقط بمسح زلزالي، لكن أنقرة تطالب بشكل متزايد بجزء كبير من البحر الأبيض المتوسط ​​- وتدعي أنها' جزء من الوطن الأزرق لتركيا.

ويُشتبه في أن الرجل الذي تم القبض عليه كان ينقل معلومات استخباراتية عن العمليات البحرية إلى الرجل الثاني الذي كان يعمل في القنصلية التركية في رودس.

ويشار إلى أنه بعد وقف العمليات البحرية، استأنفت تركيا عملياتها علنا في نوفمبر الماضي.

المصدر: فرانس برس

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اليونان تلقي القبض على جاسوسين يعملان لصالح تركيا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
551

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager