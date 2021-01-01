اعتقلت السلطات اليونانية، أمس السبت، شخصين في رودس بتهمة التجسس لصالح تركيا.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، أنه فقا لتقارير محلية، كان أحد المعتقلين يعمل في عبارة تسافر بين جزيرة رودس وكاستيلوريزو، وهي جزيرة يونانية أخرى على بعد 40 كم.
وتقع كاستيلوريزو أيضًا على بعد حوالي كيلومترين من البر الرئيسي التركي وتعتبر منطقة متنازع عليها، تقوم تركيا بعمليات بحرية في ذلك الجزء من البحر الأبيض المتوسط منذ يوليو، بهدف فرض سيطرة تركية على تلك المياه.
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التعليقات على اليونان تلقي القبض على جاسوسين يعملان لصالح تركيا
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