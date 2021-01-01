

«جيتكس 2020».. إجراءات وقائية وتباعد اجتماعى وسيطرة للروبوتات «جيتكس 2020».. إجراءات وقائية وتباعد اجتماعى وسيطرة للروبوتات

اختتمت فعاليات الدورة الـ40 من «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، الخميس الماضى، والتى شهدت مشاركة من جهات حكومية وشركات عالمية كبرى وناشئة ورواد أعمال من 60 دولة، فى مركز دبى التجارى العالمى، وسط إجراءات احترازية مشددة والتزام بقواعد التباعد الاجتماعى.



وشهد تنظيم المعرض انتشارا كبيرا للروبوتات التى تقيس درجات الحرارة عن بعد وتكتشف من لا يرتدى الكمامة أو يرتديها بشكل خاطئ، وتتجه نحو الشخص المخالف وتطلب منه ارتداء الكمامة فورا.



وكانت الابتكارات الأبرز فى المؤتمر تتعلق بمجال الروبوت، فقد تم عرض عدة نماذج تقوم بأعمال مختلفة، ابتداء من القيام بأعمال الضيافة فى المطاعم وتقديم الوجبات وحتى الطبخ، إلى عزف الموسيقى والتسلية، وفوجئ زوار معرض جيتكس بروبوت عملاق يتصدر مدخل المعرض، لاستقبال الزائرين والحديث معهم، ويوضح الروبوت تفاصيل أجنحة المعرض والشركات المشاركة به، كما يمكن الاستفسار من الروبوت عن أماكن الشركات العارضة.

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كما اهتمت الشركات بعرض أحدث حلولها فى مجال تقنية الحوسبة السحابية والكلاود، وهى التقنية التى تقدم خدمات حفظ البيانات الضخمة للشركات والداتا سنتر، كذلك قدمت الشركات أحدث الابتكارات فى مجال الذكاء الاصطناعى.وعرضت حكومات الدول المشاركة أحدث خدماتها المعتمدة على التكنولوجيا فى عدة قطاعات، مثل القطاع الصحى والأمنى وخدمات التعليم عن بعد.كما تضمن فعاليات المعرض استعراض الإمكانيات المستقبلية فى قطاع النقل المدعم بتقنية شبكة الجيل الخامس 5G، مثل رحلات الطيران التجارية الإقليمية أو المحلية، مثل «التاكسى الطائر» وهو مخصّص للاستخدام داخل المدن وفى المناطق النائية ويستغرق شحنه فقط 5 إلى 7 دقائق ويمكن أن تصل سرعته لغاية 290 كم بالساعة ويصل لمسافة 100 كم، كما شهد عرض مستقبل القيادة الذاتية من خلال نسختين مختلفتين من سيارات المستقبل، سيارة Vision MNEXT بالقيادة الذاتية وسيارة Vision M Next حيث يتولى السائق قيادة السيارة فى المدن الداخلية.كما تم عرض أسرع طائرة بدون طيار فى العالم وهى الطائرة ذاتية القيادة Wingcopter، بالإضافة إلى تكنولوجيات حديثة فى مجال الرعاية الصحية المرتبطة بالحلول التكنولوجية منها ذراع Hero وهى أول ذراع إلكترونية فى العالم معتمدة طبياً، توفر قبضات متعددة مثل المسك، والقرص، والتحية بالكف، والتحية بالقبض، ورفع الإبهام من خلال أجهزة استشعار خاصة تستشعر حركة العضلات.كما تم عرض روبوت Aimbot الذى تم تصميمه للعمل فى الأماكن المغلقة لمكافحة الأوبئة والوقاية من الفيروسات، مجهز بمستشعرات متعددة تسمح له بالتنقل بشكل مستقل والتفاعل مع الناس وقياس درجة حرارة الجسم، ورش المطهر تلقائياً فى الأماكن المغلقة.وفى قطاع التجزئة، كانت هناك حلول الشراء الإلكترونى، حيث يمكن للمتسوقين إتمام عملية الشراء دون أى مساعدة، ابتداء من عملية اختيار السلعة نفسها ووزنها فى حال احتاجت ذلك، وحتى دفع حساب المشتروات عبر ماكينات مخصصة لذلك، أما فى مجال الملابس والموضة، فكان هناك حل تكنولوجى يعمل على مساعدة المتسوق على تحديد المقاس المناسب له، من خلال عمل مسح لكل جزء فى الجسم وتحديد حجمه، ومن ثم اقتراح القطعة المناسبة له، فضلا عن إمكانية المحاسبة على الملابس بمجرد المرور على جهاز قارئ للسعر وتمرير كارت دفع لتسديد قيمة القطعة.وتضمنت فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية» إقامة «جيتكس لنجوم المستقبل» أكبر فعالية لمشاريع التكنولوجيا الناشئة فى المنطقة، و«معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات» المؤتمر والمعرض الإقليمى الأبرز فى مجال تقنيات الأمن السيبرانى، و«قمة مستقبل البلوك تشين» منصة التكنولوجيا التحولية الرائدة، بالإضافة إلى إطلاق النسخة الأولى من «ماركتنج مينيا» المنصة الجديدة للعاملين فى مجال تسويق العلامات التجارية.