هاجم الرئيس الأمريكى، دونالد، ترامب حاكمى ولاية جورجيا وأريزونا، وقال إنهما جهوريان بالاسم فقط. وأضاف فى تغريدة على تويتر حول الانتخابات، دحضها تويتر بتصنيفها تغريدة تحتوى على معلومات مغلوطة، من هو الحاكم الأسوأ حاكم جورجيا أم أريزونا؟ هذان جمهوريات قاتلا ضدى وضد الحزب الجمهوري أكثر من أي ديمقراطي. لقد سمحوا للولايات التي فزت بها بسهولة أن تتم سرقتها. لا تنسوا ابدا أن تصوتوا ضدهم لتخرجوهم من مكاتبهم".
وكان قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إنه فاز في الانتخابات بشكل ساحق، وأضاف أنه يشير إلى الأصوات القانونية ، وليس "كل الناخبين المزيفين والتزوير الذي حدث بأعجوبة من كل مكان!. "
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ترامب ينقلب على حاكمى جورجيا وأريزونا: سمحا بسرقة الانتخابات.. وفزت بالرئاسة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق