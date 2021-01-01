ترامب ينقلب على حاكمى جورجيا وأريزونا: سمحا بسرقة الانتخابات.. وفزت بالرئاسة

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صورة الخبر: دونالد ترامب
دونالد ترامب

هاجم الرئيس الأمريكى، دونالد، ترامب حاكمى ولاية جورجيا وأريزونا، وقال إنهما جهوريان بالاسم فقط. وأضاف فى تغريدة على تويتر حول الانتخابات، دحضها تويتر بتصنيفها تغريدة تحتوى على معلومات مغلوطة، من هو الحاكم الأسوأ حاكم جورجيا أم أريزونا؟ هذان جمهوريات قاتلا ضدى وضد الحزب الجمهوري أكثر من أي ديمقراطي. لقد سمحوا للولايات التي فزت بها بسهولة أن تتم سرقتها. لا تنسوا ابدا أن تصوتوا ضدهم لتخرجوهم من مكاتبهم".



وكان قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إنه فاز في الانتخابات بشكل ساحق، وأضاف أنه يشير إلى الأصوات القانونية ، وليس "كل الناخبين المزيفين والتزوير الذي حدث بأعجوبة من كل مكان!. "



وأضاف فى تغريدة على تويتر "يا له من أمر مخزى!".



ونقل الرئيس عن شون هانتى، قوله إن "القاضيان أليتو وتوماس قالا إنهما كانا سيسمحان لتكساس بالمضي قدما في الدعوى الانتخابية ".
وأضاف " هذا خطأ كبير ومشين للعدالة. لقد تم خداع شعب الولايات المتحدة ، وتم خزي بلادنا."

المصدر: تويتر

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