ميدو يطلق قذائفه: مرتضى منصور وعائلته لازم يختفوا



أحمد حسام ميدو أحمد حسام ميدو

شن أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، هجوما عنيفا على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق وعائلته.



كان أمير مرتضى منصور، هاجم ميدو أمس، الجمعة؛ بعد صورته مع الخطيب، حيث كتب على حسابه الشخصي على "تويتر"، "إلى مزبلة التاريخ".



وقال ميدو في تصريحات إذاعية ردًا على أمير مرتضى منصور "أنت مين يا أمير أنت، ولا حاجة من غير أبوك".

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وتابع ميدو "أمير مرتضى عامل لجان إلكترونية لمهاجمة الناس، ومرتضى منصور عربجي وعائلته لازم تختفي من على الساحة الرياضة".وأشار إلى أن "مرتضى منصور وأولاده فاكرين الزمالك وقع بعد رحيلهم، لا الزمالك مش هيقع، وهو بيحاول يفشل الناس الموجودة دلوقتي".وواصل ميدو "بقولها تاني، كل لما أشوف الخطيب هتصور معاه".وظهر أحمد حسام ميدو في الصورة مع محمود الخطيب، وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، وفرج عامر رئيس نادي سموحة.وأثارت الصورة حالة كبيرة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بين جماهير الزمالك بين مؤيد ومعارض الصورة.يذكر أن الأهلي يلتقي مصر المقاصة مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.