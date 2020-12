نصائح مهمة لضبط تابلت طلاب المرحلة الثانوية استعدادا لـ الامتحانات الإلكترونية

ضبط تابلت طلاب المرحلة الثانوية ضبط تابلت طلاب المرحلة الثانوية

كيفية ضبط تابلت طلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة .. أمر يشغل الآن طلاب صفوف المرحلة الثانوية، بحيث يريد الجميع الآن ضبط التابلت قبل بدء الامتحانات الإلكترونية لضمان عدم حدوث أي أعطال او معوقات تقنية اثناء سير الامتحانات الإلكترونية .



وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد ، نصائح مهمة لضبط تابلت طلاب المرحلة الثانوية قبل الامتحانات الالكترونية :



* ممنوع عمل باسوورد لجهاز التابلت ، فيجب إزالة أي باسوورد على التابلت ، وفي حالة نسيان كلمة المرور على الطالب أن يتوجه فورا إلى احد فروع توكيل سامسونج مع تجهيز الرقم التسلسلي للجهاز ، ويجب توصيل التابلت بالإنترنت واحضار إيصال تأمين التابلت المستخرج من هيئة البريد.

* لضبط لغة التابلت ( الإنجليزية أو العربية) :اضغط على التطبيقات Apps ثم الضبط settings ثم الادارة العامة General management ثم اللغة والادخال Language and input ثم اضغط على اللغة Language ثم اضافة لغة Add language ثم اختر English ثم United kingdome ثم الضبط كلغة افتراضية Set as defaultأو اضغط اللغة العربية ثم مصر ثم الضبط كلغة افتراضية لضبط الجهاز باللغة العربية* لضبط لغة لوجة المفاتيح نفسها على التابلت :اضغط على التطبيقات Apps ثم الضبط settings ثم الادارة العامة General management ثم اللغة والادخال Language and input ثم لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة on-screen keyboard ثم لوحة مفاتيح سامسونج أو Samsung keyboard ثم ادارة لغات الادخال Manage input languages ثم اللغات والانواع languages and types ثم تفعيل العربية او الانجليزية.*لـ إطالة زمن توقف الشاشة حتى لا تنطفئ اضاءتها سريعا :اضغط على apps أو تطبيقات ، ثم الضبط settings ثم display أو الشاشة ، ثم Screen timeout أو زمن توقف الشاشة ثم نختار اخر اختيار 30 minutesكما يمكن ايقاف الضبط التلقائي لاضاءة الشاشة من خلال الضغط على : apps أو تطبيقات ، ثم الضبط settings ثم display أو الشاشة ثم نزيد السطوع إلى ما قبل الخط الاحمر ثم نضغط ايقاف السطوع التلقائي أو auto brightnessوقد أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية لجميع المدارس الثانوي العام الحكومية والخاصة ، استعدادا للامتحانات التدريبية لطلاب الصف الاول الثانوي التي ستبدأ يوم 15 ديسمبر 2020.اقرأ ايضا| التعليم: امتحانات الثانوية العامة للدفعة الحالية ليست مجانية.. وستكون إلكترونيةوشملت التعليمات النقاط التالية :نبهت وزارة التربية والتعليم ، على ضرورة استلام الطلاب الانترنت وتذليل كافة المعوقات لمساعدة الطلاب وأولياء الامور واستخدامها فقط بجهاز التابلت للطالب حيث سيتم ايقاف الشريحة في حال الاستخدام في أي جهاز آخر.كما تم التشديد على التواصل مع الدعم الفني لشركة اورانج لحل جميع المشكلات على الرقم 16110 ، مع التأكيد على أنه يمكن للطلاب اداء الامتحان التدريبي من داخل المدارس المتصلة بالانترنت أو من المنزل باستخدام الانترنت المنزلي أو شريحة الانترنت.وقالت وزارة التربية والتعليم : يجب انتهاء جميع طلاب الصف الاول والثاني الثانوي من تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكترونية ، ويجب استخدام الطلاب للتابلت اثناء اداء الامتحان التدريبي والتواصل مع الدعم الفني لشركة سامسونج لحل جميع المشكلات .وبناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم ، يمكن للطلاب الدخول خلال الفترات المحددة للامتحان التدريبي وليس الساعات الاولى فقط ، حيث إنه لا يحتسب زمن الامتحان إلا بعد بدء الطالب الامتحان ، مع العلم أن زمن الامتحان يبدأ من بداية الطالب للامتحان فقط ويمكن للطالب البدء خلال التوقيتات المتاح الدخول فيها.وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه ، يجب مراجعة والتأكيد على الطلاب بتحديث اجهزة التابلت ، ويجب دخول الطالب على البريد الالكتروني (الحساب الموحد) باستخدام برنامج اوتلوك المتاح على جهاز التابلت ، ويجب التأكيد على الدخول على المنصة الخاصة بالامتحانات باستخدام الايقونة المخصصة لذلك.وأخيرا قالت وزارة التربية والتعليم : إنه سيتم اتاحة كلمة المرور واسم المستخدم لطلاب اولى ثانوي اعتبارا من يوم السبت 12 ديسمبر 2020 من خلال البريد الالكتروني للطالب أو الموقع الالكتروني المخصص لذلك على أن يتم التأكد من تنفيذ كافة التعليمات من خلال المختصين بالتطوير التكنولوجي تحت اشراف مديري المديريات التعليمية.ومن المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اختبارات تدريبية (بدون درجات) لطلاب الصف الأول الثانوي بدءا من 15 ديسمبر 2020 حتى 30 ديسمبر 2020 ، للتعرف على طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت.وستكون الأسئلة مبسطة وتغطي الأجزاء من المنهج التي تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، حيث إنه ليس محددًا بزمن أو مكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.وقالت وزارة التربية والتعليم : في حالة حدوث أى مشكلات تقنية، لا داعي للانزعاج لأن رصد هذه المشكلات هو الهدف من الاختبار التدريبي للوقوف على أى مشكلات والتعامل معها.وأضافت أنه من المهم لكل الطلاب أن يتعاملوا مع هذا الاختبار بجدية، للتعود على نظام الأسئلة وليقف كل طالب على مستواه في هذه المرحلة استعدادا للامتحانات التالية والتي سوف يتم احتساب درجاتها للنجاح والانتقال إلى الصف الأعلى.وشددت وزارة التربية والتعليم على أن محاولات الغش او الاعتماد على آخرين لن تفيد صاحبها ولكنها ستضره، حيث سيفقد فرصة التعرف على مستواه الحقيقي، حيث إن امتحانات نهاية العام ستكون في لجان مراقبة لا يسمح فيها بالعمل الجماعي او الاعتماد على الآخر.وقالت الوزارة : سيتم الإعلان خلال أسبوع عن كيفية الحصول على الاسم وكلمة السر للدخول على منصة الامتحانات، وكذلك الرابط المخصص لتسجيل أي شكوى أو مشكلة قد تواجه الطالب أثناء الامتحان التدريبي.وبالنسبة لجدول الامتحانات التجريبية لطلاب اولى ثانوي فهو كالتالي :الثلاثاء 15 ديسمبر 220 : اللغة العربية (3 ساعات) - الاحياء (ساعة ونصف)الاربعاء 16 ديسمبر 2020 : اللغة الاجنبية الاولى (ساعتان ونصف) - الجغرافيا (ساعة ونصف)الخميس 17 ديسمبر 2020 : الرياضيات (3 ساعات) - اللغة الاجنبية الثانية (ساعة ونصف)السبت 19 ديسمبر 2020 : الفلسفة والمنطق (ساعة ونصف) - الفيزياء (ساعة ونصف)الاحد 30 ديسمبر 2020 :التاريخ (ساعة و نصف) - والكيمياء (ساعة ونصف)