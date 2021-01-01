وزير التعليم:امتحان تجريبي لطلاب الثانوية العامة بعد إجازة نصف السنة



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الثانوية العامة الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021 سيخضعون لامتحان تجريبي بعد إجازة نصف العام.



وقال وزير التربية والتعليم إن الهدف من هذا الامتحان التجريبي الذي سيعقد في كل المواد هو أن يتدرب الطلاب على أسلوب الامتحان الإلكتروني وطريقة الأسئلة ليطمئنوا قبل موعد الامتحانات الأساسية التي سيتم عقدها لها في نهاية العام الدراسي الحالي.



جدير بالذكر أن نظام امتحانات الثانوية العامة 2021 يتساءل الجميع عن تفاصيلها بشكل ملحوظ خلال الفترة الراهنة، وذلك بالتزامن مع حالة الارتباك التي تصيب الطلاب بسبب كثرة الأخبار المغلوطة المتداولة على السوشيال ميديا بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة 2021، وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية العامة 2021.

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شكل امتحانات الثانوية العامة 2021امتحانات الثانوية العامة هذا العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١، ستكون إلكترونية لجميع الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل، وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات.ومن المقرر أن تكون بنظام الكتاب المفتوح أو الـ أوبن بوك، كما ستقيس امتحانات الثانوية العامة 2021 أسئلتها فهم مخرجات التعلم.أما طلاب الإعادة والطلاب في المستشفيات والسجون، فهذا أمر تتم مناقشته حاليا وسوف نعلن القرار النهائي بشأنه.نماذج امتحانات الثانوية العامة 2021ستتيح وزارة التربية والتعليم قبيل امتحانات الثانوية العامة 2021، العديد من نماذج امتحانات الثانوية العامة 2021 لتدريب الطلاب على شكل الامتحانات والنظام الجديد للتقييم، وذلك على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.موعد امتحانات الثانوية العامة 2021أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لـ موعد امتحانات الثانوية العامة 2021، فمن المقرر أن تعقد الفرصة الأولى لـ امتحانات الثانوية العامة 2021، خلال شهر يونيو 2021، مشيرةً إلى أن التقديرات المبدئية المعلنة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2020/2021 تتوقع عقد الفرصة الأولى لـ امتحانات الثانوية العامة يوم 19 يونيو 2021.وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه ستكون هناك فرصة امتحانية ثانية وفرصة امتحانية ثالثة للتحسين في شهر أغسطس، سيتم تحديد تاريخها بالتحديد في وقت لاحق.جدول امتحانات الثانوية العامة 2021أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جدول امتحانات الثانوية العامة يعلن كل عام خلال شهر مارس أو أبريل على أقصى تقدير، وذلك بعد عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر (الممثل الرسمي لصوت الطلبة) للاستماع إلى ملاحظات الطلاب وآرائهم بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 قبل اعتماده رسميا من وزير التربية والتعليم.وقال المصدر إنه عند وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، ستأخذ وزارة التربية والتعليم في الاعتبار جميع نوعيات التعليم المتقدمة للامتحان، والممثلة في طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حتى لا تتعارض المواد القومية التى يؤدي فيها هؤلاء الطلاب الامتحانات طبقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة مع المواد الخاصة بتلك الشهادات.تطبيق إلكتروني لتسجيل المعلمينأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه استمرارا لمسيرة تطوير منظومة تطوير أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020، تم طرح تطبيق إلكتروني للمعلمين لتسجيل بيانات المرشحين للعمل رئيس لجنة سير، ومراقب أول، ورئيس مركز توزيع كراسات امتحان.ويمكن لمن يهمه الأمر تسجيل البيانات المطلوبة من خلال الدخول على الرابط التالي:http://thanwya.emis.gov.eg/than_teacher/وبمجرد الدخول على الرابط سيكون مطلوبا من المرشح اتباع الخطوات التالية:* إدخال كود المعلم* إدخال الرقم القومي* إدخال كلمة السر* الضغط على تسجيل الدخولنظام التشعيب في امتحانات الثانوية العامة 2021أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام التشعيب ما زال قائما لطلاب الثانوية العامة 2020، حيث يمكن لطلاب الشعبة العلمية أن يتشعبوا لـ علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي دون أي تغيير.تطبيق نظام التحسين على طلاب الثانوية العامة 2021شرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار عودة نظام التحسين لطلاب الثانوية العامة 2021.وقال وزير التربية والتعليم، إن الوزارة قررت إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب، وسيتم احتساب المجموع الأعلى.وأوضح أن طلاب الثانوية العامة سيخضعون لـ امتحان في شهر يونيو، مؤكدًا أنه سيكون عبارة عن محاولة أولى مثل نظام السات عند طلاب الدبلومة الأمريكية، بحيث يمتحن الطالب في 8 مواد، ولو حصل الطالب على درجات أقل من المستهدف بالنسبة للطالب في مادتين مثلا، هنا يمكن للطالب أن يخوض محاولة امتحانية ثانية لتحسين درجاته في مواد معينة مع العلم أن هذه المحاولة ستكون في شهر أغسطس 2020.وقال الوزير: "ممكن الوزارة توفر للطلاب محاولة ثالثة مثل الامتحانات الأجنبية، بحيث لا تصبح الثانوية العامة مسألة حياة أو موت، وبهذا يمكن للمجتهد الذي كان لديه ظروف أثرت عليه في المحاولة الأولى أن يدخل الكلية التي يرغب فيها من خلال حساب نتيجة المحاولة التي حصل فيها الطالب على أعلى الدرجات".