علامات الإصابة بالتهاب "الإحليل" عند النساء والرجال



التهاب "الإحليل" عند النساء والرجال التهاب "الإحليل" عند النساء والرجال

التهاب الإحليل هو التهاب وتورم في مجرى البول، وهو الأنبوب الضيق الذي ينقل البول من المثانة إلى خارج الجسم، و يؤدي إلى صعوبة أو ألم عند التبول، عادة ما يحدث التهاب الإحليل بسبب البكتيريا أو الفيروسات و يمكن أن يسبب المهيج الكيميائي أيضًا.



وهو يختلف عن التهاب المسالك البولية (UTI) ، والذي يصيب عادةً مجرى البول بأكمله، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك علامات تدل على الاصابة بالتهاب الإحليل وهى :



يمكن أن يصاب كل من الرجال والنساء بالتهاب الإحليل، لكن الأعراض تختلف قليلاً.

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بالنسبة للنساء ، تشمل الأعراض:1:إفرازات مهبلية غير عادية.2:آلام الحوض والبطن.3:ألم أثناء الجماع.4:التبول المتكرر أو العاجل.5:حمى وقشعريرة.6:آلام في المعدة.7:مثير للحكة.تشمل الأعراض عند الرجال:1:دم في البول أو السائل المنوي.2:القذف المؤلم.3:إفرازات القضيب.4:شعور بالحرقان أثناء التبول.5:حكة أو ألم أو انتفاخ في القضيب.6:تضخم الغدد الليمفاوية في منطقة الفخذ.7:الحمى ممكنة عند الرجال لكنها نادرة.تحدث معظم حالات التهاب الإحليل عندما تدخل البكتيريا في مجرى البول، ويمكن أن يكون التهاب الإحليل البكتيري إما التهاب الإحليل بالمكورات البنية الناجم عن النيسرية البنية أو التهاب الإحليل غير السيلاني.التشخيصبالنسبة للرجل ، يقوم الطبيب عادة بفحص البطن وكيس الصفن والقضيب والمثانة بحثًا عن أي تورم أو إفرازات، وقد يقوم الطبيب بنشر الصماخ البولية بعيدًا عن بعضها لمعرفة ما إذا كان هناك أي تشوهات، الصماخ البولي هو الفتحة التي يخرج منها البول من الجسم.يتم إدخال مسحة في مجرى البول ثم يتم فحصها تحت المجهر، وعادة ما تخضع النساء لفحوصات البطن والحوض للتحقق من إيلام مجرى البول وأسفل البطن. سيتحقق الطبيب أيضًا من أي إفرازات في مجرى البول.يمكن استخدام تنظير المثانة ، حيث يتم إدخال أنبوب بكاميرا في نهايته في المثانة.تشمل الاختبارات التشخيصية التي قد يوصى بها ما يلي:تعداد الدم الكامل (CBC)اختبار بروتين سي التفاعلياختبارات للتحقق من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ، مثل السيلان أو الكلاميديافحص بولقد تخضع النساء لفحص الحوض بالموجات فوق الصوتية .