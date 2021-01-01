هل تساعد بذور الكرفس فى خفض ضغط الدم المرتفع؟

كشف العلم عن أحدث الوجبات الخفيفة التي قد تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، وهي بذور الكرفس، ولكن هل الكرفس وحده يساعدك في خفض ضغط الدم العالي، هذا ما نتعرف على إجابته في هذا التقرير، وبحسب موقع "كليفيلاند كلينيك" فمن المعروف أن الخضراوات تقدم الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة لمساعدتك في الحفاظ على صحة جيدة، ولكن من الخطأ الاعتقاد بأنه يمكنك تناول هذه المواد فقط كمكملات غذائية.
وقال كينيث شيفر، الطبيب بقسم طب القلب والأوعية الدموية بكليفيلاند كلينيك، "تعمل العناصر الغذائية المعزولة للنبات والمركبات الأخرى معًا لتحسين الصحة، لكننا لا نعرف حقًا لماذا أو كيف يفعلون ذلك.
وجدت دراسة حديثة أن تناول مستخلص بذور الكرفس يحسن مستويات ضغط الدم لدى المرضى الذين لديهم ارتفاعات خفيفة إلى معتدلة ولكن بالنسبة للجزء الأكبر ، تشير الأبحاث إلى أن تناول المستخلصات النباتية لا تقدم فائدة تذكر أو لا تقدم أي فائدة وقد يسبب ضررًا في بعض الأحيان.
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