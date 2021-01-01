أفكار هدايا مناسبة لو معزوم فى حفلة أسرية.. عشان ماتدخلش بإيدك فاضية



أفكار هدايا مناسبة أفكار هدايا مناسبة

قد تجد نفسك مدعوا لحضور العديد من الحفلات والمناسبات الاجتماعية، مما يجعلك تشعر بالتوتر والقلق عند التفكير فى شراء هدية مناسبة لتقديمها لأصحاب المناسبة، والخوف من ألا تنال الهدية إعجابهم، ولتجنب حدوث ذلك، نتعرف فى هذا التقرير على أفكار هدايا مناسبة، وفقاً لما ذكره موقع " herworld ".







أفكار هدايا مناسبة لحفلات مختلفة



حفل عشاء



قد يدعوك أحد الأشخاص أو الأقارب لتناول العشاء فى منزله، وبدلاً من شراء شيء مكمل للعشاء، يفضل تقديم هدية مناسبة، مثل :

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- باقة من الزهور المفضلة لصاحب الحفل.- علبة بسكويت من النوع الذى يفضله صاحب الحفل.- التوابل، لتتبيل الوجبات المطبوخة في المنزل.- شموع معطرة للتزيين لإضفاء المزيد من الدفء .- صابون يدوي الصنع لحمام ممتع.حفلة رأس السنةوقد يدعوك أحد لحضور حفل رأس السنة فى منزله، وعندئذ، يفضل شراء هدية تتمتع بروح المرح ومناسبة لرأس السنة، مثل :- شراء علبة حلوى خفيفة مناسبة لتناولها بوقت متأخر من الليل.- هدايا أنيقة مزينة.- كتب الطبخ لتزيين أسطح الطاولة.- إكسسوارات للاحتفال برأس السنة مثل قبعات سانتا في عيد الميلاد ونظارات "2020" ليلة رأس السنة الجديدة.حفلات الأصهاروقد تتلقى دعوة من حماك أو أحد أصهارك لحضور حفل بمنزله، وفى هذه الحالة يجب التفكير مع زوجتك فى شراء هدية مناسبة يفضلونها أو شراء هدية مثل :- مزهرية مزينة ومرتبة بشكل فني تصلح لوضعها على الطاولة.- حلويات أو شوكولاتة من النوع المفضل للأسرة.المبيت عند أحد الأصدقاء والأقاربقد تفاجأ بدعوة من أحد الأصدقاء أو الأقارب لحضور حفلة وقضاء الليلة بمنزله، بدلاً من الذهاب لمنزلك فى وقت متأخر من الليل، وهنا يجب تحضير هدية تعبر عن امتنانك، والتأكد من أنها فاخرة ومميزة، مثل :- أدوات تدليك للشعور بالاسترخاء.- سجاد حمام.- صابون يدوي الصنع للحمامات ذو رائحة منعشة.- سلة طعام لوضعها على الطاولة مع شراء بعض الفاكهة أو الحلوى.