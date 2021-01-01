

البورصة المصرية.. العربية للأقطان وإميرالد أنشط الأسهم المدرجة الأسبوع الماضي البورصة المصرية.. العربية للأقطان وإميرالد أنشط الأسهم المدرجة الأسبوع الماضي

تصدر سهم العربية لحليج الأقطان ترتيب الأسهم المدرجة في البورصة المصرية (السوق الرئيسي) من حيث قيم التداول خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة 328.7 مليون جنيه وبتداولات 264.8 مليون سهم.



وجاء سهم اميرالد للاستثمار العقاري بالمرتبة الثانية بقيمة 328.5 مليون جنيه وبتداولات 250 مليون سهم ، ثم شركة المصريين للاسكان والتنمية والتعمير بقيمة 287.2 مليون جنيه وبتداولات 189.4 مليون سهم ثم شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بقيمة 266 مليون جنيه، وبتداولات 421 مليون سهم.



ثم سهم شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة بالمرتبة الخامسة بقيمة 254 مليون جنيه وبقيمة 435.9 مليون سهم ثم سهم البنك البنك التجاري الدولي بقيمة 248 مليون جنيه وبتداولات 3.9 مليون سهم، تلاه سهم الحديد والصلب بقيمة تداولات 244 مليون جنيه وبحجم تداول بلغ 67.9 مليون سهم، ثم دايس للملابس بقيمة 231 مليون جنيه وبتداولات 530 مليون سهم ثم مجموعة بورتو القابضة بقيمة 210 مليون جنيه وبتداولات 328 مليون سهم ، وبالمرتبة العاشرة جاء سهم ايديتا للصناعات الغذائية بقيمة 199 مليون جنيه وبتداولات 21.4 مليون سهم.

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وسجلت البورصة المصرية أرباح قدرها 7.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 650.2 مليار جنيه، مقابل 642.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، باترافع 1.21%وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10,987.39 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.25 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 0.23% صعودا مغلقا الفترة عند 2,093.25 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 0.2 % مغلقا الفترة عند 1,769.15 نقطة.وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 0.32 % مغلقا عند 13,157.04 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWIارتفاعا بنحو 0.07 % مغلقا الفترة عند 3,040.47 نقطة.