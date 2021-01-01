

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى بالبنوك المصرية السبت 12-12-2020 سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى بالبنوك المصرية السبت 12-12-2020

تنشر «الدستور» سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، والذي شهد ارتفاعا طفيفا، اليوم السبت 12-12-2020، أمام الجنيه بالبنوك المصرية.



وارتفع سعر شراء الدولار الرسمي نسبيًا أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم السبت، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.638 جنيه للشراء و15.772 جنيه للبيع، مقابل 15.632 جنيه للشراء و15.757 جنيه للشراء.



وسعر الدولار الرسمي المُعلَن من البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

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