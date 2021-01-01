عمان تعلن انخفاض التضخم بنسبة 1.46 % خلال الشهر الماضي

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عمان تعلن انخفاض التضخم بنسبة 1.46 % خلال الشهر الماضي

أعلنت سلطنة عمان انخفاض معدل التضخم بنسبة 46ر1% خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

ووفق ما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، شهد معدل التضخم خلال الشهر الماضي انخفاضا بنسبة 09ر0% مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.

وعزا المركز، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت، انخفاض مؤشر الأسعار في الشهر الماضي إلى انخفاض أسعار المجموعات الرئيسية كمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ 42ر0% ومجموعة النقل بنسبة 88ر5%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 25ر0% والملابس والأحذية بنسبة 13ر0%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 04ر0% ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 25ر0%.

وأشار المركز إلى انخفاض أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 78ر0%، فيما ارتفعت أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 26ر1% وكذلك مجموعة التعليم بنسبة 08ر0%، ومجموعة الصحة بنسبة 02ر0% والثقافة والترفيه بنسبة 52ر0%، واستقرت اسعار مجموعة التبغ.

المصدر: الدستور

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