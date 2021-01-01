

ارتفاع طفيف لأسعار الذهب وعيار 21 بـ804 جنيهات ارتفاع طفيف لأسعار الذهب وعيار 21 بـ804 جنيهات

شهدت أسواق الصاغة، اليوم السبت، بداية التعاملات، ارتفاعا في أسعار الذهب بقيمة جنيهين فقط، وهو ارتفاع طفيف لا يؤثر على حركة المبيعات، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميا إلى 1839 دولارًا.



وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن مبيعات الذهب اليوم شهدت إقبالًا من المصريين مع قرب أعياد القيامة ورأس السنة الميلادية وزيادة المقبلين على الزواج، موضحا أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 804 جنيهات، في حين سجل سعر عيار 18 نحو 689 جنيها.



وأضاف "نجيب"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن سعر جرام الذهب 24 سجل 918 جنيها، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6432 جنيهًا، بعد أن سجل السعر العالمي لأوقية "أونصة" الذهب نحو 1839 دولارا.

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وكان سعر الذهب قد سجل بداية الأسبوع الماضي أقل مستوى في 5 أشهر، مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد إشعال شركة «أسترازينيكا» لصناعة الأدوية، سباق لقاح فيروس كورونا، وموافقة وكالة اتحادية أمريكية على بدء إجراءات انتقال الرئاسة في الولايات المتحدة لجو بايدن.وفي سوق الصاغة، تراجع الذهب في مصر لمستويات 774 جنيها للجرام من العيار الرئيسى نهاية نوفمبر 2020، وهو ما دفع كثيرا من المستهلكين للتساؤل: هل الوقت الحالي مناسب للشراء واستغلال فترة تراجع الذهب، أم لبيع المشغولات الذهبية وجنى أرباح وتجنب استمرار هبوط الذهب؟، وبالفعل شهدت السوق زيادة في توجه المستهلك لبيع الذهب تجنبا لمزيد من تراجع الأسعار وقتها.وللمقبلين على شراء الذهب بغرض الاستثمار، يمكن أن يؤجل قرار الشراء حاليا في انتظار ما ستسفر عنه الأحداث خلال الفترة القادمة، خاصة مع إمكانية اتجاه المستثمرين للتخلص من الملاذات الآمنة، مع إعلان شركات أدوية توصلها إلى مصل لعلاج فيروس كورونا، إذ تشير التوقعات إلى أن الذهب قد يسجل هبوطا كبيرا نهاية ديسمبر الجاري مع بدء توزيع لقاح لفيروس كورونا على الدول.