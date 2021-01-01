مبيعات فولكس فاجن تتراجع خلال نوفمبر الماضي

آخر الأخبارأخبار السيارات › مبيعات فولكس فاجن تتراجع خلال نوفمبر الماضي

صورة الخبر: مبيعات فولكس فاجن تتراجع خلال نوفمبر الماضي
مبيعات فولكس فاجن تتراجع خلال نوفمبر الماضي

شهدت مبيعات شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن، تراجعاً ملحوظاً خلال شهر نوفمبر الماضي، بعد استقرارها مؤخراً.



وبحسب "فولكس فاجن" فإن مبيعات فولكس فاجن تراجعت بنسبة 9% مقارنة

بنوفمبر عام 2019، ليصل إجمالي عدد السيارات المباعة 899 ألفا و900 سيارة.


وبلغت نسبة التراجع الشهر الماضي مقارنة ببداية العام الجاري 5ر16%.



وتراجعت مبيعات الشركة في غرب أوروبا بنسبة 13%، مقابل 7ر13% لأمريكا الشمالية، كما تراجعت في أهم سوق للشركة، الصين، بنسبة 9ر6%، بعد أن سجلت تراجعا في أكتوبر الماضي بنسبة 3ر3%. وبلغت نسبة التراجع في سوق أمريكا الجنوبية الشهر الماضي 8ر1%.


المصدر: الوفد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مبيعات فولكس فاجن تتراجع خلال نوفمبر الماضي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
74622

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager