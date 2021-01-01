

مبيعات فولكس فاجن تتراجع خلال نوفمبر الماضي مبيعات فولكس فاجن تتراجع خلال نوفمبر الماضي

شهدت مبيعات شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن، تراجعاً ملحوظاً خلال شهر نوفمبر الماضي، بعد استقرارها مؤخراً.







وبحسب "فولكس فاجن" فإن مبيعات فولكس فاجن تراجعت بنسبة 9% مقارنة

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بنوفمبر عام 2019، ليصل إجمالي عدد السيارات المباعة 899 ألفا و900 سيارة.وبلغت نسبة التراجع الشهر الماضي مقارنة ببداية العام الجاري 5ر16%.وتراجعت مبيعات الشركة في غرب أوروبا بنسبة 13%، مقابل 7ر13% لأمريكا الشمالية، كما تراجعت في أهم سوق للشركة، الصين، بنسبة 9ر6%، بعد أن سجلت تراجعا في أكتوبر الماضي بنسبة 3ر3%. وبلغت نسبة التراجع في سوق أمريكا الجنوبية الشهر الماضي 8ر1%.