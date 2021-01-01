

حصاد الأسبوع | النصر تعتزم إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية.. وتوقيع اتفاقية إعفاء جمركي مع إنجلترا حصاد الأسبوع | النصر تعتزم إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية.. وتوقيع اتفاقية إعفاء جمركي مع إنجلترا

شهد سوق السيارات المصري العديد من الأحداث على مدار الأسبوع الجاري، وأبرزها إعلان الحكومة منح السيارت الكهربائية ترخيصًا دائمًا بدلًا من المؤقت، وتوقيع مصر اتفاقية إعفاء جمركي مع إنجلترا، ويرصد "عالم السيارات" أهم الأحداث خلال أسبوع.



فمن جهتها أعلنت محافظة الجيزة انه في ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعه البدء في تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الانفاق نطاق محافظه الجيزة تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق فإن اتحاد الشركات الوطنية المسند إليها أعمال المشروع سيقوم بإستلام مواقع اعمال محطات ( ميدان الرماية - الاهرام ) للبدء في الأعمال الإنشائية لتلك المحطات بالمرحلة الاولى للمشروع .



وتلقت إدارات المرور بجمهورية مصر العربية، قراراً من الجهات المعنية يفيد بالبدء في منح السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية تراخيصاً كتلك التي يتم منحها للسيارات التي تعمل بالوقود، وذلك بدلاً من التراخيص الشهرية المؤقتة التي كان يجددها مُلاك السيارات الكهربائية شهرياً، وذلك في ضوء تضرر العديد من المواطنين من التردد بشكل شهري على وحدات المرور لتجديد الرخص المؤقتة.

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كما وقعت حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، بمقر وزارة الخارجية في القاهرة ، إتفاقية تأسيس الشراكة بين البلديّن (إتفاقية المشاركة المصرية البريطانية)، وهي الإتفاقية المتوقع أن تدخل حيز النفاذ إعتباراً من أول يناير 2021 عقب خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي، وتضع الإطار العام للعلاقات بين الدولتيّن في مختلف المجالات وتعكس الاهتمام بتعزيز كافة أوجه التعاون بينهما والارتقاء بها لآفاق أوسع بما يعظم من مصالحهما المُتبادلة.ومن جانبه أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال نوفمبر الماضي، وهو الشهر الثالث والعشرين لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغت نحو 5 مليارات و 717 مليون جنيه، تم تحصيل مليار و861 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.وفي ضوء التوجه العالمي نحو التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن تخفيض مستوى التلوث وتصنيع سيارة كهربائية مصرية بالتعاون مع شركات عالمية، وفي إطار مساعي وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة إحياة شركة النصر لصناعة السيارات، تم التعاون مع كبرى الشركات المصنعة للسيارات في الصين لإنتاج السيارات الكهربائية.ومن جهتها أعلنت شركة جي بي أوتو غبور، وكيل علامة هيونداي ومازدا وشيري وجيلي في مصر، عن إضافة مواصفات أمان جديدة لسيارة هيوندا النترا CN7 موديل 2021 التي توفرها في السوق المصري وهي نظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مانع الانزلاق TC، وذلك ابتداءاً من الفئة الثانية للسيارة حتى الفئة الخامسة، علماً بأن هذه المواصفات متوفرة بالفعل في الفئتين السادسة والسابعة من السيارة.واجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.وأعلنت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، عن عدد المركبات التى تم التأمين عليها إجباريًا، وتم ترخيصها فى شهر نوفمبر 2020حيث أكدت التقارير أن إجمالى عدد المركبات التى صدر لها وثائق تأمين إجبارى وتم ترخيصها فى جميع وحدات مرور مصر والتى تبلغ نحو 198 وحدة مرور بلغت 472.777 ألف مركبة من بينهم 48 ألف و565 مركبة زيرو، و3285مركبة جمرك و324 مركبه هيئة دبلوماسية، جاء ذلك خلال تقرير أرسلته لمؤسسة الأهرام.