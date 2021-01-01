

شاهد.. طائرة بدون طيار تابعة لبوينج تكمل أول رحلة لها للتزود بالوقود شاهد.. طائرة بدون طيار تابعة لبوينج تكمل أول رحلة لها للتزود بالوقود

قد لا يشارك البشر كثيرًا في إعادة التزود بالوقود في الجو قبل فترة طويلة، أطلقت شركة بوينج نسخة تجريبية من طائرتها بدون طيار MQ-25 مع حافظة للتزود بالوقود متصلة للمرة الأولى، مما جعلها تقترب خطوة واحدة من احتلال طائرة عسكرية.







أظهرت الرحلة التي استغرقت ساعتين ونصف الساعة أن الديناميكا الهوائية للطائرة بدون طيار كانت سليمة مع الحافظة المثبتة على الجناح والتي من المتوقع أن تحمل معظم الوقت.

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تعد الطائرة التجريبية بدون طيار T1 مقدمة لنموذج "التطوير الهندسي" الذي سيأخذ بوينج خطوة واحدة أقرب إلى مركبة منتهية.تأمل البحرية الأمريكية في نهاية المطاف في طلب أكثر من 70 طائرة بدون طيار من طراز MQ-25 لتتولى دور ناقلة الوقود التي كان على مقاتلات هورنت F و A-18 أن تخدمها.لا يجب أن تحرر الطائرات الروبوتية تلك الطائرات لأدوارها القتالية المقصودة فحسب، بل يجب أن تمنع الطيارين البشر من الاضطرار إلى القيام بمهمة روتينية ودنيوية في كثير من الأحيان، في حين أن هذا قد يؤدي إلى عدد أقل من الطيارين بشكل عام، إلا أنه قد يساعد أيضًا في إبعاد الأشخاص عن الأذى.