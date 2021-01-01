أشار عالم المناعة والأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم ألكسندر كارولوف، إلى طريقة للتخفيف من تأثير فيروس "كورونا" على الجسم والقضاء عليه.
وأوضح كارولوف أنه بناء على التجارب السريرية، فإن شدة المرض وفرص الشفاء الناجح تعتمد على الحالة العامة للجسم والجهاز المناعي عند لقاء العامل الممرض.
وقال كارولوف في مقابلة مع موقع "أرغومينتي إي فاكتي": "أثناء الوباء، من المهم بشكل خاص إبقاء المناعة في حالة تأهب قصوى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على اختصاصي مناعة يحدد طريقة للتخفيف من تأثير فيروس "كورونا"
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق