

اختصاصي مناعة يحدد طريقة للتخفيف من تأثير فيروس "كورونا" اختصاصي مناعة يحدد طريقة للتخفيف من تأثير فيروس "كورونا"

أشار عالم المناعة والأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم ألكسندر كارولوف، إلى طريقة للتخفيف من تأثير فيروس "كورونا" على الجسم والقضاء عليه.



وأوضح كارولوف أنه بناء على التجارب السريرية، فإن شدة المرض وفرص الشفاء الناجح تعتمد على الحالة العامة للجسم والجهاز المناعي عند لقاء العامل الممرض.



وقال كارولوف في مقابلة مع موقع "أرغومينتي إي فاكتي": "أثناء الوباء، من المهم بشكل خاص إبقاء المناعة في حالة تأهب قصوى.

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مضيفا "أنا من المؤيدين للاستخدام المعقول للأدوية ذات النشاط المناعي والتطعيم ضد جميع أمراض الجهاز التنفسي".في الوقت نفسه، أكد الاختصاصي أنه من الضروري استخدام مثل هذه الأدوية بحكمة، والاعتماد على الأدوية التي يثبت سلامتها وفعاليتها.ووفقا له، فإن الأدوية من مجموعة الإنترفيرون، وكذلك الفيتامينات، لها تأثير وقائي.كما أشار كارولوف إلى أن أحد العوامل المهمة للغاية للحفاظ على مناعة جيدة هو النوم الصحي والابتعاد عن الشحن العصبي والمواقف العصبية.