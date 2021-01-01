كشفت شركة "أبتيرا" التي تتخذ من كاليفورنيا بالولايات المتحدة مقرا لها، عن سيارة تعمل بالطاقة الشمسية ذات مواصفات "خارقة".
وأعلنت الشركة عن نفاذ مركباتها التي تعمل بالطاقة الشمسية والكهربائية، ولا تحتاج إلى إعادة شحن أبدا وفقا لها، في أقل من 24 ساعة من طرحها للبيع، علما أن ثمن الواحدة يبدأ من 26 ألف دولار.
وصمم هيكل السيارة من مواد خفيفة الوزن، الأمر الذي يوفر مقاومة هوائية منخفضة، كما أنها تدعم تقنية "نيفر تشارج"، القائمة على مجموعة من الخلايا الشمسية وحزمة بطاريات، والتي تتيح السير لمسافة ألف ميل أو ما يعادل 1609 كيلو مترا، لتتجاوز بذلك الرقم الخاص بسيارة "تسلا" من الطراز "إس"، والبالغ 370 ميلا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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التعليقات على السيارة الحلم.. لا وقود ولا كهرباء وتكلفة السير "صفر"
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