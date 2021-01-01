امتى وإزاى تبدأ تعليم طفلك قواعد الإتيكيت؟ خبيرة تجيبك خطوة بخطوة

مثلنا تماماً، للأطفال أيضاً قواعد يجب أن يتبعونها، وأصول لا بد أن يسيروا عليها، بشكل مبسط يجعل من تربيتنا لأبنائنا إنشاء جيل سوى، وحتى نجد منهم فى الكِبر حصيلة ما زرعنا فيهم من آداب وأخلاق وذوقٍ رفيع.
خبيرة الإتيكيت شاهندا شاور في حديثها لليوم السابع تستعرض بعض من قواعد الأصول والإتيكيت التي بجب أن نعلمها لأطفالنا في عدة نقاط كما يلي:
أولا السن:
يتساءل الكثير من الآباء متى نبدأ تعليم الطفل مبادئ المعاملات مع الآخرين؟ من طريقة سلام أو التودد لهم، وتقول خبيرة الإتيكيت: "إذا كان الطفل صغيرا أقل من 4 سنوات فيجب أن نتجنب المزاح بشكل خارج مع أي شخص أمامه وهذه أولى خطوات تعليمه قواعد الإتيكيت"، وأضافت: "الطفل بيكون عجينة سهلة التشكيل، بيلقط كل اللي بيسمعه، ولو تعود على سماع لفظ أو شاهد فعلا مننا حتى ولو كان في سبيل الهزار هيعتاده ويصبح بالنسبة له شيء مألوف".
ثانياً المحاكاة:
الخطوة التالية هي أن أتعامل مع الطفل بالطريقة التي أرغب أن يتعامل بها معي ومع الأشخاص المحيطين بنا، كما أوضحت شاور: "مثلا لو قلت للطفل من فضلك هات كباية مياه، هيعتاد أنه لما يطلب مني شيء هيقولي من فضلك" وأضافت أن استأذان الطفل عند دخول غرفته أو أستخدام أدواته تعطيه ثقة بنفسه وشعورا باحترام من حوله له وستنعكس على تعامله مع الآخرين.
ثالثاً غرس المبادئ:
من سن الـ 6 سنوات نبدأ في تعليم الطفل مبادئ دينه وضرورة احترام الكبير سناً، بشكل مبسط يسهل عليه فهمه، قائلة: "نعلمه إن ربنا هيكافئنا بحاجات جميلة بنتمناها وبعدها نجيبله بالفعل حاجة رمزية بسيطة على تصرفه الجميل، وأفهمه إن هدية ربنا هتكون أكبر وبعد شوية هتكون معتقدات عنه مترسخة في ذهنه".
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