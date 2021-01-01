بعد نجاته من الحرب العالمية.. روسيا"تخلّد" تمساح هتلر

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بعد نجاته من الحرب العالمية.. روسيا"تخلّد" تمساح هتلر

أعلنت حديقة حيوانات موسكو تبرعها بـ"تمساح هتلر" لمتحف "داروين" الواقع في العاصمة الروسية، وذلك لتحنيطه وعرضه أمام الجمهور.

ويعتقد أن التمساح "ساتورن" أو "زحل"، الذي توفي عن عمر ناهز 84 عاما، كان يعود للزعيم النازي أدولف هتلر، وقد نجا من جحيم القصف الذي طال برلين إبان الحرب العالمية الثانية.

وعثر جنود بريطانيون على التمساح، وقاموا بتسليمه للجيش الروسي، حيث نقل لعاصمة الاتحاد السوفيتي سنة 1946، ووضع في حديقة الحيوان بموسكو.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد تبرعت حديقة الحيوان بالتمساح المتوفى للمتحف، حيث جرى تحنيطه، وأصبح جاهزا للعرض ابتداء من العام المقبل.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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