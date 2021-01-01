تريزيجيه يغيب عن أستون فيلا 3 أسابيع للإصابة بالعضلة الخلفية

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صورة الخبر: محمود تريزيجيه
محمود تريزيجيه

يغيب النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه عن فريقه الإنجليزى أستون فيلا لمدة 3 أسابيع بعد تعرض اللاعب للإصابة فى العضلة الخلفية خلال تدريب الفريق مساء أمس، حيث تأكد غيابه عن مباراة ولفرهمبتون المقرر لها الثانية والنصف ظهر اليوم.

ويعد محمود حسن تريزيجيه أحد نجوم فريق أستون فيلا الإنجليزى ومن العناصر الأساسية التى يعتمد عليها المدير الفني للفريق دين سميث، والذى خرج منذ عدم أيام في تصريحات أكد فيها أن تريزيجيه لاعب مهم جدا، ولا غنى عنه في الفريق، في ظل العمل الكبير الذى يقوم به، فهو يتدرب كل يوم بكل قوة، ويتحسن طوال الوقت، كما أنه يمتلك أخلاقيات جيدة جدا".

وأضاف مدرب الفيلانز قائلا: "تريزيجيه يصنع فرصا عديدة في كل مباراة، وكان يجب أن يكون لديه أكثر من هدف هذا الموسم، رغم المستويات الرائعة التي يقدمها".

وتابع "كان بإمكان تريزيجيه تسجيل هدفين أو ثلاثة في مرمى فريق برايتون، كما أنه فى مواجهة أرسنال كان يستحق أن يسجل هدف على الأقل".

ويعد النجم المصرى تريزيجيه، عنصرا رئيسيا في تشكيل أستون فيلا، خلال الموسم الحالي، بعد مشاركته في جميع مباريات الفيلانز، بالدوري الإنجليزي، بشكل أساسي، حيث خاض 8 مباريات، وصنع هدف خلال مواجهة ليفربول، التي حسمها أستون فيلا بنتيجة 7 – 2.

المصدر: youm7

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