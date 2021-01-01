الزمالك يدخل مفاوضات لخطف موليكا قبل الأهلي فى الميركاتو الشتوى



الكونغولى جاكسون موليكا الكونغولى جاكسون موليكا

دخل مسئولو الزمالك فى مفاوضات مع الكونغولى جاكسون موليكا، مهاجم فريق ستاندر لييج البلجيكى، لبحث إمكانية الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعدما دخل اللاعب فى الحسابات الفنية للنادى الأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى، الذى أعطى الضوء الأخضر للإدارة لضم الصفقة، لمحاولة خطف اللاعب من الأهلي لتدعيم صفوف الأبيض فى يناير فى مركز الهجوم.



وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قد أعلن فى وقت سابق تتويج الكونغولى جاكسون موليكا بلقب هداف مسابقة دورى أبطال أفريقيا فى النسخة 2020، والتى توج بها الأهلى بعد فوزه فى المباراة النهائية على الزمالك بهدفين مقابل هدف، ليحرز اللقب التاسع له فى تاريخ مشاركته بالبطولة.



وكان نادي مازيمبي الكونغولي قد أعلن رحيل مهاجمه جاكسون موليكا إلى صفوف نادي ستاندرليج البلجيكي لمدة 4 سنوات.

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وفى سياق آخر، يلتقى فريق الزمالك مع نظيره المقاولون العرب، فى السابعة والنصف من مساء اليوم، السبت، في المباراة المقرر إقامتها باستاد الكلية الحربية، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز، والتى يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الفوز فى أولى مبارياته بالمسابقة المحلية للموسم الجديد، خاصة وأنها تأتى بعد فترة صعبة مر بها الفارس الأبيض، عقب خسارة لقب دورى أبطال أفريقيا، الذى توج به الأهلى للمرة التاسعة فى تاريخه، بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف، فى القمة التاريخية التى احتضنها ستاد القاهرة، ثم وداع منافسات كأس مصر، بالهزيمة أمام طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من المسابقة المحلية التى توج بها المارد الأحمر.ويسعى الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، لتحقيق الفوز فى مواجهة المقاولون، لتحقيق انطلاقة قوية فى بداية مسابقة الدورى الممتاز، خاصة أن الفريق سيكون مقبل على مباريات هامة فى أول 3 لقاءات فى المسابقة حيث ستكون البداية مع مباراة الذئاب، ثم مباراته أمام بيراميدز فى الجولة الثانية من المسابقة المحلية، ثم مباراة القمة أمام الأهلى، لذا حرص البرتغالى باتشيكو على تحفيز لاعبيه على ضرورة انطلاقة قوية فى مسابقة الدورى وغلق صفحة الماضى تمامًا، لمُصالحة الجماهير والمنافسة على اللقب المحلى الجديد.