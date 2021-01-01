هل يكون الموسم الحالى هو الأخير لكهربا فى الأهلي؟

رغم أن كثيرين توقعوا أن يكون محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلى، هو أحد أهم لاعبى الفريق خلال الفترة الحالية بعدما انتقل للقلعة الحمراء فى يناير الماضى قادماً من الدورى البرتغالى، إلا أن الأمر لا يبدو كذلك حتى الآن، فالأمور لا تسير بشكل منتظم مع اللاعب الذى كان أحد نجوم الزمالك فى فترة سابقة.
ودخل كهربا فى أكثر من أزمة مع المارد الأحمر طوال الموسم المنقضى بشكل جعل البعض يطرح سؤالاً، هل يكون الموسم الحالى هو الأخير للاعب فى الأهلي؟.
مستقبل كهربا فى الأهلى لا يبدو جيداً فى ظل الأنباء التى تتداول بين عشية وضحاها حول رغبة اللاعب فى الرحيل نتيجة هذه الأزمات، والتى تفاقمت بعد عدم مشاركته أساسياً فى المباريات الماضية، وهو ما أصابه بصدمة قاسية، وأيضا كثرة مشاكله وإيقافاته المستمرة وأشهرها مباراة السوبر المصرى التى جمعت الأهلى أمام الزمالك بالإمارات وما تبعها من أحداث انتهت بإيقاف اللاعب 10 مباريات.
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