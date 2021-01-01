لعشاق السورى.. 3 وصفات مختلفة لفتة الشاورما



الشاورما السوري الشاورما السوري

يتميز الأكل السوري بمذاق فريد من نوعه وزاد شعبيته فى مختلف الدول العربية خلال السنوات الأخيرة وأصبح للأكل السوري عشاق كثيرون خاصة الشاورما وفتة الشورما.



نقدم لكم طريقة عمل فتة الشاورما السوري بـ 3 وصفات مختلفة لمجموعة من اشهر الطهاة.



طريقة عمل فتة الشاورما السوري بالدجاج لـ نورهان ميشيل

مقادير فتة الشاورما السوري بالدجاج

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للأرز4 كوب ماء سمن4 ملعقة كبيرة كاري1 ملعقة كبيرة كركمللدجاج1 كيلو دجاج فيليه1 كوب زبادي1 كيس توابل شاورما2 ملعقة صغيرة خل2 ملعقة صغيرة ثوم مفرومبقدونس مفرومفلفل ألوان شرائحللثومية2 علبة زبادي4 ملعقة كبيرة مايونيز1 ملعقة كبيرة ثوم بودرةملح2 ملعقة صغيرة ثوم مفرومللتزيينخبز لبناني مقليطريقة عمل فتة الشاورما السوري بالدجاج* ضعي التوابل على الدجاج واتركيها قليلا ثم ضعيها على الجريل حتى اكتمال النضج.* اضربي الزبادى مع الثوم جيدًا في الخلاط الكهربائي ثم تضاف باقي مكونات الثومية وقلبي جيدًا.* يوضع الأرز مع السمن على النار ويقلب ثم تضاف باقي المكونات مع الماءويغطى ويترك لينضج على نار هادئة، يقدم الارز وفوقه الدجاج ثم الثومية والخبز.طريقة عمل فتة الشاورما بالبطاطس لـ غادة جميلمقادير فتة شاورما بالبطاطسبطاطس مكعبات مقليةطماطم مكعباتلحم شاورماطماطم مشويةخيار مخللعيش تورتيلاخلطحينةزباديثوم مفرومثوم مشويعصير ليمونكمونسماقملحفلفل اسودبصل ابيض واحمرطريقة عمل فتة شاورما بالبطاطس* حمري اللحمة في زيت على النار ثم ضعي بصل وثوم مشوي وطماطم مشويه ويتبل بملح وفلفل وسماقلعمل دريسنج الطحينة* اخلطي الطحينة وخل وكمون وعصير ليمون وثوم مفروم وماء دافىء وزبادي وتتبل بسماق وملح وفلفل أسود* اخلطي خيار مخلل ومكعبات طماطم في بولة مع بصل أبيض وأحمر ويتبل الخضار بسماق.* ضع طبقة من الدريسنج فى صينية بايركس ثم طبقة من خبز محمص ثم الخضار، ثم طبقة من اللحم ويزين بالثومية والخبز المحمص على الوجه.طريقة شاورما سوري راب لـ أميرة شنبمقادير شاورما سوري رابعصير الليموننصف كيلو صدور دجاج شاورماثوم مفروم خلطة شاورماملح وفلفلالخضارطماطم شرائحبصل احمر جولياننعناع مفرومبقدونس مفرومللطحينة1 كوب طحينةماءزيتعصير ليمونكمونملح وفلفلللتقديمعيش سوريبقدونس مفروم "حسب الرغبة"طريقة عمل شاورما سوري راب* ضعي عصير الليمون في وعاء صغير والملح والفلفل وخلطة شاورما ويخفقوا جيدا.*حمرى الدجاج في زيت ساخن وأضيفي الملح والفلفل ثم البصل ثم الطماطم ثم النعناع والبقدونس ثم يتبل الخضار و ضعيه على الفراخ ثم اطفى النار وضيفي مكونات الطحينة و تقدم مع الشاورماالطحينة* ضعي جميع المكونات في بولة ثم يضاف الماء تدريجيا للوصول للقوام المطلوب ثم البقدونس ان اردتى.