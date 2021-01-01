لعشاق السورى.. 3 وصفات مختلفة لفتة الشاورما

الشاورما السوري
يتميز الأكل السوري بمذاق فريد من نوعه وزاد شعبيته فى مختلف الدول العربية خلال السنوات الأخيرة وأصبح للأكل السوري عشاق كثيرون خاصة الشاورما وفتة الشورما.
نقدم لكم طريقة عمل فتة الشاورما السوري بـ 3 وصفات مختلفة لمجموعة من اشهر الطهاة.
طريقة عمل فتة الشاورما السوري بالدجاج لـ نورهان ميشيل
مقادير فتة الشاورما السوري بالدجاج
للأرز
4 كوب ماء سمن
4 ملعقة كبيرة كاري
1 ملعقة كبيرة كركم
للدجاج
1 كيلو دجاج فيليه
1 كوب زبادي
1 كيس توابل شاورما
2 ملعقة صغيرة خل
2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
بقدونس مفروم
فلفل ألوان شرائح
للثومية
2 علبة زبادي
4 ملعقة كبيرة مايونيز
1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة
ملح
2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
للتزيين
خبز لبناني مقلي
طريقة عمل فتة الشاورما السوري بالدجاج
* ضعي التوابل على الدجاج واتركيها قليلا ثم ضعيها على الجريل حتى اكتمال النضج.
* اضربي الزبادى مع الثوم جيدًا في الخلاط الكهربائي ثم تضاف باقي مكونات الثومية وقلبي جيدًا.
* يوضع الأرز مع السمن على النار ويقلب ثم تضاف باقي المكونات مع الماءويغطى ويترك لينضج على نار هادئة، يقدم الارز وفوقه الدجاج ثم الثومية والخبز.
طريقة عمل فتة الشاورما بالبطاطس لـ غادة جميل
مقادير فتة شاورما بالبطاطس
بطاطس مكعبات مقلية
طماطم مكعبات
لحم شاورما
طماطم مشوية
خيار مخلل
عيش تورتيلا
خل
طحينة
زبادي
ثوم مفروم
ثوم مشوي
عصير ليمون
كمون
سماق
ملح
فلفل اسود
بصل ابيض واحمر
طريقة عمل فتة شاورما بالبطاطس
* حمري اللحمة في زيت على النار ثم ضعي بصل وثوم مشوي وطماطم مشويه ويتبل بملح وفلفل وسماق
لعمل دريسنج الطحينة
* اخلطي الطحينة وخل وكمون وعصير ليمون وثوم مفروم وماء دافىء وزبادي وتتبل بسماق وملح وفلفل أسود
* اخلطي خيار مخلل ومكعبات طماطم في بولة مع بصل أبيض وأحمر ويتبل الخضار بسماق.
* ضع طبقة من الدريسنج فى صينية بايركس ثم طبقة من خبز محمص ثم الخضار، ثم طبقة من اللحم ويزين بالثومية والخبز المحمص على الوجه.
طريقة شاورما سوري راب لـ أميرة شنب
مقادير شاورما سوري راب
عصير الليمون
نصف كيلو صدور دجاج شاورما
ثوم مفروم خلطة شاورما
ملح وفلفل
الخضار
طماطم شرائح
بصل احمر جوليان
نعناع مفروم
بقدونس مفروم
للطحينة
1 كوب طحينة
ماء
زيت
عصير ليمون
كمون
ملح وفلفل
للتقديم
عيش سوري
بقدونس مفروم "حسب الرغبة"
طريقة عمل شاورما سوري راب
* ضعي عصير الليمون في وعاء صغير والملح والفلفل وخلطة شاورما ويخفقوا جيدا.
*حمرى الدجاج في زيت ساخن وأضيفي الملح والفلفل ثم البصل ثم الطماطم ثم النعناع والبقدونس ثم يتبل الخضار و ضعيه على الفراخ ثم اطفى النار وضيفي مكونات الطحينة و تقدم مع الشاورما
الطحينة
* ضعي جميع المكونات في بولة ثم يضاف الماء تدريجيا للوصول للقوام المطلوب ثم البقدونس ان اردتى.
التعليقات على لعشاق السورى.. 3 وصفات مختلفة لفتة الشاورما
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق