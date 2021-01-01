مستقبل وطن في الصدارة والشعب الجمهوري الوصيف.. 12 حزبا تسيطر على مقاعد البرلمان الجديد

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تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي وفقًا لها يكتمل عدد المقاعد المنتخبة 539 مقعدا، بانتظار 28 مقعدا يعينهم رئيس الجمهورية، وفقا لما نص عليه القانون، إضافة إلى مقعد آخر بالمنيا في انتظار إجراء الانتخابات عليه.



الانتخابات الحالية شهدت منافسة كبيرة بين المرشحين، وجاءت نتيجتها متنوعة، بين حزبيين ومستقلين، واستطاعت معظم القوى الحزبية أن يكون لها صوت داخل البرلمان.



غير أن حزب "مستقبل وطن" كانت له الغلبة، والنصيب الأكبر في مقاعد البرلمان، واستطاع أن يحصد الأغلبية البرلمانية، وجاء من ورائه حزب الشعب الجمهوري، وهو ما نظره التركيبة الحزبية للبرلمان القادم، والتي جاءت كالتالي:

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- حزب مستقبل وطن 316 مقعدًا منها 145 بنظام القائمة، و171 بنظام الفردي.- حزب الشعب الجمهوري 50 مقعدًا، منها 28 بنظام القائمة، و22 بنظام الفردي.- الوفد 26 مقعدًا، منها 21 بنظام القائمة، و4 بنظام الفردي.- حماة الوطن 23 مقعدًا منها 19 بنظام القائمة، و4 بنظام الفردي.- حزب مصر الحديثة 11 مقعدًا، منها 10 بنظام القائمة ومقعد بالنظام الفردي.- حزب الإصلاح والتنمية 9 مقاعد بنظام القائمة- المصري الديمقراطي الاجتماعي 7 مقاعد بنظام القائمة.- حزب الحرية بـ7 مقاعد منها 5 بنظام القائمة ومقعدان بنظام الفردي.- حزب المؤتمر 7 مقاعد بنظام القائمة.- حزب النور 7 مقاعد بنظام الفردي.- حزب العدل 2 مقعد بنظام القائمة- إرادة جيل بمقعد واحد.المستقلونفيما استطاع المستقلون أن يحصلوا على 95 مقعدا، منهم 25 بنظام القائمة و 70 بالنظام الفردي.ومن المقرر أن يفض مجلس النواب الحالي دورته التشريعية، في 9 يناير 2021، قبل أن يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد للانعقاد.جدير بالذكر أن قانون مجلس النواب ينص على أن يُشكل مجلس النواب من 568 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.كما يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.وتُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما 42 مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين 100 مقعد لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.