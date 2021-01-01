طريقة عمل الدجاج المقرمش وأسرار تحضيره



طريقة عمل الدجاج المقرمش طريقة عمل الدجاج المقرمش

نقدم لك سيدتي، طريقة عمل دجاج مقلي مقرمش في البيت بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى.



المكونات:



دجاجة 8 قطع

2 كوب لبن رايب

بصلة مبشورة

2 كوب دقي

زيت

ملح وفلفل

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طريقة تحضير دجاج مقلي مقرمش-تبلي الدجاجة بالبصل والملح والفلفل-انقعيها في اللبن الرايب لمدة 12 ساعة-ضعيها في الدقيق واقليها في الزيت-بعد القلي، ضعيها في صينية في الفرن حتى النضج.أسرار قرمشة الدجاج المقلي:سر قرمشة الدجاج المقلي في طريقة تحضيرها، فهناك بعض الخطوات الأساسية والبسيطة التي تعطيك أفضل النتائج. إليك أهم نصائح شيفات سفرة للحصول على دجاج مقرمش لا يُقاوم.حجم الدجاج:يقطع الدجاج إلى شرائح متساوية، وخاصة إذا كانت صدور لأنها تحتاج إلى وقت إضافي لتنضج.لذلك تقطع إلى شرائح صغيرة متساوية مع باقي الدجاج حتى تنضج كلها في نفس الوقت.تتنبيلة إضافية:قبل غمس الدجاج في التتبيلة، تنقع لبضع ساعات في طبق به لتر ماء وربع كوب ملح وربع كوب سكر وبهاراتك المفضلة مثل البابريكا والزعتر.الزيت الغزير:يعطي الزيت نكهة مميزة ولون ذهبي، لذلك يجب اختيار النوع المناسب لزيت القلي.كذلك درجة حرارة الزيت، ضع القليل من الدقيق فيه عندما يسخن. إذا أصدر صوت قلي فهو جاهز للاستخدام الآن.المصفاة وليس المناديل الورقية:حتى لا يصبح الدجاج رطبًا ويفقد قرمشته، يوضع في مصفاة كبيرة أو على شبكة الشواء.نصائح لتحضير تتبيلة الدجاج:-التتبيلة يجب أن تحتوي على كمية مناسبة من الملح؛ فهو القادرعلى منح طبختك نكهتها المميزة.-يمكنك الاستغناء عن البصل، فبعض الأشخاص لا يفضلونه في الطعام عمومًا ولا حتى رائحته.