سهلة ولذيذة.. طريقة عمل كيك اليانسون

كيكة اليانسون من الحلويات الشهية و اللذيذة التي تتمتع بمذاق مختلف عن غيرها من انواع الحلويات الأخري، لذا حرصت الشيف سارة عبد السلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، بـ طريقة عمل الكيكة اليانسون في المنزل..
مقادير كيكة اليانسون
٢ كوب دقيق
٢ ملعقة صغيرة بيكينج باودر
رشة ملح
ملعقة كبيرة حبوب ينسون
٢ ملعقة صغيرة ينسون مطحون
كوب زيت
كوب سكر
٤ بيضات
ملعقة صغيرة فانيليا
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