سهلة ولذيذة.. طريقة عمل كيك اليانسون



كيك اليانسون كيك اليانسون

كيكة اليانسون من الحلويات الشهية و اللذيذة التي تتمتع بمذاق مختلف عن غيرها من انواع الحلويات الأخري، لذا حرصت الشيف سارة عبد السلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، بـ طريقة عمل الكيكة اليانسون في المنزل..



مقادير كيكة اليانسون

٢ كوب دقيق

٢ ملعقة صغيرة بيكينج باودر

رشة ملح



ملعقة كبيرة حبوب ينسون

٢ ملعقة صغيرة ينسون مطحون

كوب زيت

كوب سكر

٤ بيضات

ملعقة صغيرة فانيليا

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طريقة تحضير كيكة اليانسون :يخلط الدقيق مع الملح والبيكينج باودر والينسون. يترك الخليط الجاف جانبًا لحين الحاجه.يخفق البيض جيدًا مع السكر والفانيليا حتى يتحول للون فاتح جدا وقوام هش وكريمي. يضاف الزيت تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق. يضاف الخليط الجاف ويخفق مع الخليط السائل حتى تتجانس المكونات.يصب خليط الكيكة في صينية مدهونة بالسمن أو الزبدة. تخبز الكيكة في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ حتى يتم النضج. تترك الكيكة لتبرد قبل الرفع من صينية الخبز.تنقل الكيكة على طبق التقديم ويرش الوجه بالسكر الباودر.