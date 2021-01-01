أكبر دولة إسلامية فى العالم تتجه لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.. تفاصيل

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صورة الخبر: إسرائيل
إسرائيل

كشف التليفزيون الإسرائيلي اليوم، السبت، عن تفاصيل توجه أكبر دولة إسلامية فى العالم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك عقب إبرام اتفاقيات سلام مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وذكرت القناة 13 العبرية أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وإسرائيل تحاول دفع السعودية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مؤكدة أن إندونيسيا ترحب بتطبيع علاقاتها مع تل أبيب.

وقالت القناة 13 العبرية إنه بعد الاتفاق مع المغرب، تبذل إدارة ترامب وإسرائيل مساعي كبيرة للتقدم فى تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب موضحة، أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق سلام كامل في الوقت القريب.

وأضافت القناة العبرية، أن هناك دولا عربية أخرى أعربت عن اهتمامها بإنشاء علاقات علنية مع إسرائيل، ومنهم الدولة الإسلامية الأكبر في العالم إندونيسيا.

وأشارت القناة إلى أن السعودية تدفع دولا عربية جديدة نحو اتفاقات تطبيع إضافية مع إسرائيل.

ولفتت القناة إلى أن ولى العهد السعودي محمد بن سلمان معني باتباع سياسات كهذه لتمهيد الأرضية لاتفاق بين إسرائيل والسعودية.

وشارك ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المحادثات مع ملك المغرب، وأنه أثر في قرار استئناف العلاقات مع إسرائيل.
ونقلت عن أحد مستشاري ملك المغرب أن بن سلمان لديه لائحة بالدول التي ستطبع.

المصدر: القناة 13 العبرية

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