كشف التليفزيون الإسرائيلي اليوم، السبت، عن تفاصيل توجه أكبر دولة إسلامية فى العالم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك عقب إبرام اتفاقيات سلام مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.
وذكرت القناة 13 العبرية أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وإسرائيل تحاول دفع السعودية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مؤكدة أن إندونيسيا ترحب بتطبيع علاقاتها مع تل أبيب.
وقالت القناة 13 العبرية إنه بعد الاتفاق مع المغرب، تبذل إدارة ترامب وإسرائيل مساعي كبيرة للتقدم فى تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب موضحة، أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق سلام كامل في الوقت القريب.
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التعليقات على أكبر دولة إسلامية فى العالم تتجه لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.. تفاصيل
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