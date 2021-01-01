كذب على الرسول.. مجلس الدولة يعاقب مدرسا متطرفا يدعو للقتل



مجلس الدولة يعاقب مدرسا متطرفا مجلس الدولة يعاقب مدرسا متطرفا

قضت المحكمة الإدارية العليا بإدانة مدرس بأكتوبر بسبب فكره المتطرف واختلاق حديث نسبه كذبًا إلى الرسول الكريم ومن نسج خياله للتحريض على القتل.



صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور، نائبى رئيس مجلس الدولة.



ورفضت الطعن المقام من "أ. ع. إ"، مدرس لغة عربية بمدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسى التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية، وأيدت إدانته وعقابه تأديبيًا بسبب فكره المتطرف وكذبه على رسول الإنسانية محمد (صلى الله عليه وسلم)، باختلاق حديث نسبه كذبًا إلى الرسول الكريم ومن نسج خياله يدعو إلى التحريض على قتل المواطنين لتحقيق أغراض سياسية.

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وقالت المحكمة إنه من المعلوم أن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم نصرته وتحقيق محبته واتباع سنته، ولا شك أن من صور ذلك تحري الصواب والصدق وعدم الهزل في نقل أقواله وأخباره صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على نقاء شريعته وسنته وهدى سيرته، وهو ما يستوجب عقاب الطاعن على فعلته على نحو ما قضى الحكم المطعون فيه مما يتعين الحكم بإجماع الآراء برفض الطعن.