إثيوبيا تأمر باعتقال 40 من كبار مسؤولي الجيش والشرطة

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أصدرت الشرطة في إثيوبيا مذكرة توقيف بحق 40 من كبار الضباط في القوات الجوية وقوات الدفاع والشرطة السابقين والمنشقين الهاربين.



وذكرت وسائل إعلام إثيوبية، أن المسؤولين العسكريين يواجهون تهم التنسيق لاختطاف عناصر من الجيش والشرطة الاتحادية في نوفمبر الماضي.



وشملت القائمة رئيس أركان الجيش الإثيوبي السابق الجنرال تساديكان، وقد يواجه المتهمون تهم "الخيانة العظمى" بحجة التعاون مع جبهة تحرير تيجراي لاختطاف أفراد من قوات الدفاع الوطني والشرطة الفيدرالية.

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ويأتي القرار في ظل استمرار الصراع بين حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي المطالبة باستقلال الإقليم.واندلعت منذ نوفمر الماضي معارك عسكرية بين الجيش الإثيوبي وقوات تحرير تيجراي، لكن الحكومة الإثيوبية أعلنت في وقت سابق انتهاء العملية العسكرية في الإقليم بعد السيطرة على ميكيلي عاصمة تيجراي.وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها تعتقد أن إريتريا ساعدت رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في جرائمه التي ارتكبها في إقليم تيجراي.وبحسب التقارير، فإن إريتريا أرسلت جنودًا عبر الحدود إلى إثيوبيا لمساعدة آبي أحمد في حربه ضد جبهة تحرير تيجراي، لكن كل من حكومة أسمرة واديس أبابا تنفيان وجود أي تعاون بينهما بشأن الحرب في الإقليم.