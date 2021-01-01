سكان الأرض على موعد مع ظواهر فلكية مميزة العام القادم

آخر الأخبارعلم وتقنية › سكان الأرض على موعد مع ظواهر فلكية مميزة العام القادم

صورة الخبر: سكان الأرض على موعد مع ظواهر فلكية مميزة العام القادم
سكان الأرض على موعد مع ظواهر فلكية مميزة العام القادم

أعلن مدير المرصد الفلكي في جامعة إيركوتسك الحكومية الروسية، سيرغي يازيف، أن سكان الأرض سيتمكنون من مشاهدة 4 ظواهر فلكية مميزة العام القادم.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال يازيف :"عام 2021 سيشهد سكان الأرض ظاهرتي كسوف شمسي وظاهرتي خسوف للقمر، وسيتمكن سكان روسيا من رؤية بعض هذه الظواهر".

وأضاف "في السادس والعشرين من مايو المقبل ستحدث ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، أما الكسوف الكلي للشمس فسيكون في 4 ديسمبر 2021.

وفي منطقة القطب الجنوبي للأرض، وفي 10 يونيو العام القادم سيشهد سكان الأرض ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس، وفي 19 نوفمبر ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر".

وتبعا ليازيف فإن الكسوف الحلقي للشمس الذي سيحصل العام القادم سيكون مرئيا لسكان إقليم ياقوتيا الروسي، وحينها لن يكون القمر قادرا على حجب الشمس تماما، لذا سيظهر بعض من ضوء الشمس على شكل حواف مضيئة حول القمر، أما ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر التي ستحدث في نوفمبر العام القادم فقد يستطيع رؤيتها سكان إيركوتسك الروسية في حال كانت الظروف الجوية ملائمة.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سكان الأرض على موعد مع ظواهر فلكية مميزة العام القادم

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
24853

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager