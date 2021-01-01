سكان الأرض على موعد مع ظواهر فلكية مميزة العام القادم

أعلن مدير المرصد الفلكي في جامعة إيركوتسك الحكومية الروسية، سيرغي يازيف، أن سكان الأرض سيتمكنون من مشاهدة 4 ظواهر فلكية مميزة العام القادم.
وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال يازيف :"عام 2021 سيشهد سكان الأرض ظاهرتي كسوف شمسي وظاهرتي خسوف للقمر، وسيتمكن سكان روسيا من رؤية بعض هذه الظواهر".
وأضاف "في السادس والعشرين من مايو المقبل ستحدث ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، أما الكسوف الكلي للشمس فسيكون في 4 ديسمبر 2021.
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