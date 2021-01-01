إنترنتجوجل تطلق مسابقتها الأولى للطهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. متى الموعد؟

آخر الأخباراخبار منوعة › إنترنتجوجل تطلق مسابقتها الأولى للطهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. متى الموعد؟

صورة الخبر: إنترنتجوجل تطلق مسابقتها الأولى للطهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. متى الموعد؟
إنترنتجوجل تطلق مسابقتها الأولى للطهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. متى الموعد؟

بهدف تعزيز الوعي حول مدى سهولة الطهي في المنزل، ستستضيف Google مسابقة طهي يشارك فيها ثلاثة مؤثرين من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وعلى المشاركين إعداد طبق من بلد منافسهم، ولا يحقّ لهم الاستعانة سوى بسلّة مكوّنات غامضة وشبكة “بحث Google”.

سيُطلَق البث المباشر يوم الأحد 13 كانون الأول (ديسمبر) في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دبي على قناة YouTube التابعة للمضيف “باسل الحاج”.

المتنافسون هم “عبير سندر” من المملكة العربية السعودية، و”شريف فايد” من مصر، و”غيث مروان” من سوريا. ويُعرف “شريف” برحلاته وتنقلاته، وتشتهر عبير لكونها مؤثرة في مجال الجمال والعناية بالبشرة، أمّا غيث، فهو ناشر مدوّنات عن الاهتمامات الحياتية.

وتتكوّن لجنة التحكيم من الطاهي “علي باشا”، وهو طاهٍ مرموق في المملكة العربية السعودية، والطاهية “ليلى فتح الله”، وهي خبيرة بطهي مأكولات بلاد الشام، والطاهية “غادة التلي”، وهي طاهية محبوبة على شاشة التليفزيون في مصر.

وفي حين يتبارى المتسابقون، سيكشف الحكّام عن أكثر الأطباق التي تم البحث عنها على Google في العام 2020 في كلّ من المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، وسوريا، ولبنان.

المصدر: مشبك

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إنترنتجوجل تطلق مسابقتها الأولى للطهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. متى الموعد؟

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
75961

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager