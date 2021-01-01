

إنترنتجوجل تطلق مسابقتها الأولى للطهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. متى الموعد؟ إنترنتجوجل تطلق مسابقتها الأولى للطهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. متى الموعد؟

بهدف تعزيز الوعي حول مدى سهولة الطهي في المنزل، ستستضيف Google مسابقة طهي يشارك فيها ثلاثة مؤثرين من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وعلى المشاركين إعداد طبق من بلد منافسهم، ولا يحقّ لهم الاستعانة سوى بسلّة مكوّنات غامضة وشبكة “بحث Google”.



سيُطلَق البث المباشر يوم الأحد 13 كانون الأول (ديسمبر) في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دبي على قناة YouTube التابعة للمضيف “باسل الحاج”.



المتنافسون هم “عبير سندر” من المملكة العربية السعودية، و”شريف فايد” من مصر، و”غيث مروان” من سوريا. ويُعرف “شريف” برحلاته وتنقلاته، وتشتهر عبير لكونها مؤثرة في مجال الجمال والعناية بالبشرة، أمّا غيث، فهو ناشر مدوّنات عن الاهتمامات الحياتية.

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وتتكوّن لجنة التحكيم من الطاهي “علي باشا”، وهو طاهٍ مرموق في المملكة العربية السعودية، والطاهية “ليلى فتح الله”، وهي خبيرة بطهي مأكولات بلاد الشام، والطاهية “غادة التلي”، وهي طاهية محبوبة على شاشة التليفزيون في مصر.وفي حين يتبارى المتسابقون، سيكشف الحكّام عن أكثر الأطباق التي تم البحث عنها على Google في العام 2020 في كلّ من المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، وسوريا، ولبنان.