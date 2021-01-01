

طرق مبتكرة لإعادة الأشياء القديمة إلى جديدة.. وفري فلوسك طرق مبتكرة لإعادة الأشياء القديمة إلى جديدة.. وفري فلوسك

نحتاج فى كثير من الاحيان لشراء اشياء جديدة موجودة لدينا بالفعل في المنزل بسبب ان مظهرها اصبح سئ أو جودتها قلت مما يهدر الكثير من الأموال.

قدم موقع " برايت سايد " طرق بسيطة تجعلك تعيد الاشياء القديمة كأنها جديدة

ألواح تقطيع

نظف ألواح التقطيع بإسفنجة مبللة بمزيج من عصير الليمون والملح.



الأواني النحاسية

تعتبر الأواني النحاسية من أفضل الأنواع المتاحة للطهي. لمساعدتهم على الظهور بمظهر جديد تمامًا ، استخدم الملح والخل. ما عليك سوى رش السطح بالملح ، ثم صب القليل من الخل فوقه وافركه بإسفنجة صلبة.

لوحات

من السهل التخلص من الخدوش على اللوحات. ما عليك سوى استخدام ملمع مصمم خصيصًا للاستخدام على البورسلين.



صواني الخبز

يمكنك التخلص من الدهون المحروقة في صواني الخبز عن طريق وضع عجينة مصنوعة من بيروكسيد الهيدروجين والصودا العادية. انشر المعجون على صينية الخبز واتركه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفه.

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السجادسوف تحتاج إلى محلول مكون من جزء من الخل ومقدارين من الماء. اخلطي الماء والخل معًا في زجاجة بخاخة ثم رشيه على البقعة وغطيه بقطعة قماش مبللة. شغل المكواة واضبطها على وضع البخار وضعها فوق قطعة القماش لمدة 30 ثانية.أحواض من الحديد الزهرستحتاج إلى مطهر يمكنك استخدامه على موقدك وبعض القفازات وأكياس القمامة والخل الأبيض، انثري طبقة سميكة من المطهر على وعاء الحديد الزهر القديم، للتأكد من عدم جفافه ، ضعيه في كيس قمامة واربطه بإحكام، اتركي المقلاة في الكيس لمدة 1-2 أيام ، ثم اشطفي المطهر.ضعي طبقة جديدة من نفس السائل وضعيها مرة أخرى في كيس معقود بإحكام لمدة يوم واحد. ثم اغسل الأوساخ بالماء الساخن. الآن ، انقع المقلاة في خليط من الماء الدافئ والخل (1: 1) لمدة ساعة وافرك السطح بقطعة قماش ودعي المقلاة تجف.سخني الفرن على حرارة 250 درجة مئوية وضعي الصينية فيه لمدة ساعة. ثم قم بإزالة المقلاة الساخنة بعناية وضع طبقة من زيت الزيتون عليها. سوف يمتص المعدن الساخن الكمية المطلوبة من الزيت ، ثم يمكنك مسح البقايا بمنظف نظيف ، قطعة قماش جافة ومرة ​​أخرى ، ضعي المقلاة في الفرن - هذه المرة رأسًا على عقب، بعد 15 دقيقة ، أخرجيها وامسحيها بقطعة قماش وضعها في الفرن مرة أخرى لمدة 15 دقيقة إضافية. كرر العملية مرتين أخريين.نظفي المناطق بين البلاط باستخدام المبيض. اخلطه بالماء بنسبة 1: 1. لا تنس تهوية الغرفة أثناء القيام بذلك.أحذية رياضية بيضاءيمكنك جعل حذائك الرياضي يلمع مرة أخرى باستخدام المحلول التالي: ملعقة صغيرة من سائل تنظيف غسالة الأطباق ؛ ثلاث ملاعق كبيرة من بيروكسيد الهيدروجين. ملعقتان كبيرتان من صودا الخبز.أثاث جلديامسحي الخدوش الموجودة على الأريكة بزيت الزيتون أو زيت الأطفال باستخدام قطعة قطن، دعي الزيت يجف لمدة ساعة، وإذا كان الخدش لا يزال مرئيًا ، كرري الإجراء.أثاث مع تنجيد من الألياف الدقيقةيتطلب هذا النوع من الأثاث عناية خاصة. يمكنك استخدام إسفنجة بيضاء وكحول للتخلص من أي بقع تظهر عليها بمرور الوقت، بللي البقعة بإسفنجة مبللة بالكحول واتركها تجف ثم نظف المنطقة جيدًا بفرشاة.حقائب جلديةيمكنك بسهولة تنظيف البقع من على حقيبة جلدية ببساطة باستخدام مناديل مبللة.مناشف تيريلاستعادة "انتفاخ" المناشف ، اشطفيها بالماء المالح بعد غسلها. علاوة على ذلك ، ستبقى مناشفك كما لو كانت جديدة لفترة أطول إذا جففتها في غرفة جيدة التهوية أو في الخارج.فرش الاسنانإذا كنت تتطلعي إلى إحياء فرشاة أسنانك القديمة ، فمن الأسهل فعلها أكثر مما تعتقد، للحفاظ على شعيرات فرشاة الأسنان المثنية ، اسكبي بعض الماء الساخن المغلي في وعاء وضعي فيه الفرشاة.